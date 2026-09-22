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金正恩視察新型武器試射 揚言給對手殘酷打擊

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北韓領導人金正恩親自視察「新型武器」系統試射，並讚許這項成果展現北韓軍事科技進步...
北韓領導人金正恩親自視察「新型武器」系統試射，並讚許這項成果展現北韓軍事科技進步。(美聯社)

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩親自視察「新型武器」系統試射，並讚許這項成果展現北韓軍事科技進步。南韓與日本兩天前才剛通報平壤朝東部海域發射兩枚短程彈道飛彈。

法新社與路透社報導，南韓與日本日前譴責平壤當局發射飛彈，批評相關舉動威脅區域和平與安全。

平壤官方的北韓中央通信社（KCNA）報導，擁有核武的北韓飛彈總局在領導人金正恩親自出席下，20日「成功試射新型武器」。

平壤當局並未具體說明這套武器系統的細節，但指出金正恩讚揚這次試射「無疑是超現代國防科技的驚人展現」。

北韓中央通信社指出，金正恩警告，這些技術進展將讓對手「頭痛不已，並遭受極其殘酷且無法避免的打擊」。

北韓20日進行試射的8天前，才剛朝東海（日本海）發射多枚短程彈道飛彈，平壤隨後將此舉稱之為聯合火力演習的一部分。

北韓官媒報導，演習動用了遠程火砲與飛彈，相關武器「以百分之百的精準度擊中目標」。

在北韓中央通信社今天的報導中，金正恩將20日的試射與北韓的備戰狀態連結，表示「獲得這項技術，對國家備戰與武裝力量的未來發展具有重大意義」。

南韓外交部指出，南韓、日本與美國的外交部長昨天在紐約舉行的聯合國大會場邊會晤，同意密切協調，以維護朝鮮半島的和平、穩定與非核化。

北韓已在法律中明文確立擁核國地位，領導階層也屢次宣稱北韓的核武庫永久存在且不可逆轉。

北韓領導人金正恩親自視察「新型武器」系統試射，並讚許這項成果展現北韓軍事科技進步...
北韓領導人金正恩親自視察「新型武器」系統試射，並讚許這項成果展現北韓軍事科技進步。(美聯社)

精華 FAQ

  • 北韓中央通信社表示，金正恩親自出席並視察20日的新型武器試射，認為這項成果顯示北韓軍事科技持續進步，並稱其是超現代國防科技的驚人展現。

  • 沒有。報導指出，平壤當局並未說明這套武器系統的具體內容，只強調試射成功，並將其與國家備戰和武裝力量未來發展連結。

  • 南韓與日本先前譴責北韓朝東部海域發射飛彈，認為威脅區域和平安全；3國外長也在紐約會晤，同意密切協調，以維護朝鮮半島和平、穩定與非核化。

金正恩 北韓 平壤

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