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卡尼與馬克宏玩自拍又親密握手 加國、法國攜手太空國防計畫

編譯葉亭均／即時報導
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法國總統馬克宏（左）與加拿大總理卡尼（右）20日會面時開心玩自拍。（路透）
法國總統馬克宏（左）與加拿大總理卡尼（右）20日會面時開心玩自拍。（路透）

加拿大總理卡尼訪問法國位於加國紐芬蘭與拉布拉多省附近的海外領地時表示，加拿大與法國已要求雙方的太空機構及國防部門，著手開發並共享包括太空發射系統在內的基礎設施。

卡尼周日（20日）在聖皮耶與法國總統馬克宏共同宣布這項計畫。馬克宏與卡尼兩位元首見面時展現了超熱烈的互動，不時熱絡握手、笑語不斷，還開心拿手機玩起自拍，凸顯出雙方好交情。聖皮耶是聖皮耶與密克隆群島（Saint-Pierre and Miquelon）的首府，這座法屬群島位於加拿大大西洋沿岸附近。目前雙方尚未公布具體時程或資金承諾。

加拿大與法國最新的太空與國防合作關係，凸顯加拿大正努力深化與歐洲夥伴的關係，以降低對美國的經濟依賴。卡尼則從「主權」的角度闡述這項合作的重要性。

他說：「如今，要成為一個主權國家，已不只是要有能力養活自己、為自己提供能源以及保衛自己，更需要確保能安全取得人工智慧、太空、半導體、關鍵礦產與潔淨能源。」

卡尼表示：「如今，主權的意義已不只是能夠養活自己、供應能源並保衛自己，它必須確保能夠安全取得AI、太空、半導體、關鍵礦物及乾淨能源。」

在上周三，歐盟執委會主席范德賴恩提議讓加拿大成為歐盟首個「準會員國」。歐盟過去沒有這類安排先例，而這項身分究竟包含哪些權利與義務，相關協商可能需要數年時間。

卡尼表示，加拿大希望與歐盟建立「更強大、更具企圖心的聯盟」，並在多個領域展開合作。此時，正值加拿大與最大貿易夥伴美國的關係惡化，雙方的貿易糾紛日益升高。

卡尼表示，加拿大與法國也將要求加拿大大西洋省份與聖皮埃爾和密克隆群島之間的區域聯合合作委員會，擴大在漁業、經濟成長、能源及電信等領域的合作。

卡尼說：「加拿大與歐洲將建立面向未來的聯盟，強化我們共同的韌性。」

法國總統馬克宏（左）與加拿大總理卡尼（右）20日在法屬領地聖皮耶見面，馬克宏在發...
法國總統馬克宏（左）與加拿大總理卡尼（右）20日在法屬領地聖皮耶見面，馬克宏在發表談話後，拉著卡尼前往他的專機。（美聯社）

法國總統馬克宏（背對鏡頭者）與加拿大總理卡尼（右）20日在法屬領地聖皮耶見面時熱...
法國總統馬克宏（背對鏡頭者）與加拿大總理卡尼（右）20日在法屬領地聖皮耶見面時熱烈擁抱。（路透）

法國總統馬克宏（左）與加拿大總理卡尼（右）20日在法屬領地聖皮耶見面，展現好交情...
法國總統馬克宏（左）與加拿大總理卡尼（右）20日在法屬領地聖皮耶見面，展現好交情。（路透）

精華 FAQ

  • 兩國已要求各自的太空機構與國防部門，開始規劃並共享包括太空發射系統在內的基礎設施，目標是強化太空與國防合作能力。

  • 他們在法國海外領地聖皮耶宣布計畫，兩位領袖互動非常熱絡，不但頻繁握手、談笑，還拿手機自拍，展現明顯友好關係。

  • 卡尼認為主權不只關乎糧食、能源與防衛，還要能安全取得AI、太空、半導體、關鍵礦物與乾淨能源，因此合作具有戰略意義。

加拿大 馬克宏 卡尼

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