批美強盜罵日韓貪婪 北韓副防長：核國家地位絕不退讓

第13屆北京香山論壇期間，北韓國防部副部長金剛日在17日上午以「亞太安全穩定與風險挑戰」為主題的第3次全體會議上發言。圖為會議開始前金剛日在台下就座。（記者陳宥菘／攝影）

外界關注美國與北韓 是否恢復對話、且傳出北京有意促成之際，北韓國防部 副部長金剛日17日在北京香山論壇期間，重砲批評美日韓奉行「強盜式的、無節制的地緣政治貪欲」，進一步抬升了核戰爭備戰等級。他強調，北韓對於「核國家」地位「絕不退讓」，並將「持續擴充強化自衛和威懾力量」。

北京香山論壇是大陸主辦的年度國際防務論壇，今年是第13屆，有近100個國家、地區和國際組織官方代表團、專家學者參與。金剛日受邀在17日上午以「亞太安全穩定與風險挑戰」為主題的第3次全體會議上進行發言。

這是北韓時隔7年再派高官與會，時值美國總統川普希望與北韓領導人金正恩 舉行「川金四會」。但在問答環節，有大陸學者提問如何看待美朝恢復對話的前景時，金剛日僅回應「我沒有立場談論這個問題。」

金剛日在發言期間則表示，北韓始終竭盡全力維護作為全球熱點地區之一的朝鮮半島的持久和平與穩定。然而，近來美國以及其擁護勢力奉行「強盜式的、無節制的地緣政治貪欲」，濫用自身的實力，嚴重動搖世界和平穩定根基。在朝鮮半島地區共享核武器的「侵略性軍事集團」也在不斷擴張發展，各類以動用核武器為前提的軍事演習持續開展，這些都嚴重侵犯了朝鮮的安全。

他又說，尤其是美國政府著手制定全新的核戰略，謀求擴大戰術核武器的打擊能力，以此應對潛在地區爭端。美國此舉將核戰略轉向為實戰運用的核武器，對擁有多個核國家的亞太地區安全環境造成惡劣影響。

金剛日接著將矛頭轉向日本與南韓，指其受貪婪野心的驅使，並且利用國際局勢動盪，在美國的縱容和慫恿之下，大肆擴充軍力，謀求擁核，美日韓三方軍事合作機制「實質上正在演變為核同盟」。

他指出，朝鮮半島局勢始終無法擺脫對抗升級的惡性循環，這個根源在於美國以及其追隨勢力長達80年，將敵視北韓作為一個固定國策，並且不斷推進核戰爭層面的政治軍事對抗，進一步抬升了核戰爭備戰的等級。

金剛日聲稱，「敵對勢力」持續擴充和軍備，「充分說明北韓構築堅固核盾牌的合理性，也進一步凸顯了北韓強化核力量路線的正義性和必要性」。北韓的核政策是基於對當前以及未來威脅帶來的國家安全關切作出的「正確抉擇」。

金剛日強調，北韓作為核國家的地位，已經由國家最高法律憲法予以確認，「這是我們絕不退讓的立場」，「對北韓抱有極端險惡敵意的敵對勢力，應當要停止詆毀我方正當的自衛政策，放棄不切實際的『無核化』幻想」。

金剛日表示，鑒於敵對勢力「核威脅達到極致」，核同盟的對抗行徑也在日益加劇。基於此，北韓將秉持以實力求安全，以實力護和平的原則，「持續擴充強化自衛和威懾力量」，堅定維護朝鮮半島以及地區的和平穩定。

金剛日說，國際社會應當要「正確認識」朝鮮半島以及周邊亞太地區緊張升級的根源，並且應該要共同發聲，維護國際正義。今後，北韓也將「繼續同世界上一切追求正義與獨立的國家發展睦鄰友好關係，攜手反對霸權主義和單邊主義」，致力於構建一個公正的國際秩序。