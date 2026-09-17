川習會將登場 日爭取高市先見川普 憂他拿對台立場換經貿

川普總統（右）3月19日在白宮國宴廳設宴款待日本首相高市早苗。（美聯社）

川普 總統5月將一項140億美元對台軍售形容為「談判籌碼」，如今又試圖提振因美伊戰爭受挫的支持率，加深外界對他可能在台灣問題上讓步的疑慮。路透17日報導，川普24日將接待中國國家主席習近平 ，舉行今年第二次川習會 ；美國在亞洲的盟友愈來愈擔心，他可能為換取對中經貿成果而軟化對台支持。

川普的前任拜登曾多次表示，如果中國攻打台灣，美國將保衛台灣；川普則一直拒絕說明自己是否會這麼做，並將川習會定位為重新平衡美中兩大經濟體的貿易關係。不過，川普也曾表示，習近平親自向他保證，在川普任內中國不會攻打台灣。今年5月兩人在北京會面時，習近平也曾多次詢問對台軍售及華府保衛台灣的決心等問題。

在台北、東京和華府受訪的政府官員、國會議員及專家指出，習近平預料會在24日峰會上就台灣問題向川普施壓。外交部長林佳龍15日表示，預期習近平會提到台灣，但華府已一再表示美國對台政策沒有改變。陸委會副主委沈有忠14日指出，台灣政府在川習會前持續向美方明確傳達立場，「希望不要出現傷害台灣的情況。」

2名日本政府消息人士指出，日本首相高市早苗正設法在川習會前與川普接觸。外務省一名資深官員上周赴華府，協助爭取安排兩人會面；下周初在紐約舉行的聯合國大會，最可能成為雙方接觸的場合。他們還表示，鑑於台灣議題高度敏感，川普習慣即興發言尤其令人擔憂。

今年5月第一次川習會時，台灣議題就是峰會焦點。一名消息人士指出，東京希望川普在台灣問題上維持既有外交措辭，也不希望台灣議題成為峰會焦點。2名執政自民黨資深國會議員表示，日本最擔心的是，川普為換取中國承諾購買美國商品，在台灣問題上釋出立場軟化訊號，取得可在重要期中選舉前向選民宣傳的經濟成果。

日本外務省拒絕評論工作層級官員出訪，並表示高市與川普是否接觸仍未決定。日方將「高度關注並密切觀察」即將舉行的川習會，也認為美中關係能為「國際社會穩定」做出貢獻相當重要。

專家指出，除了軍售問題，川普即使只稍微改變措辭，也可能鼓舞北京。亞洲協會政策研究所（ASPI）政治與安全事務主任尚萊特-艾弗里（Emma Chanlett-Avery）表示：「外界對美國對中政策最後走向何方非常憂慮，尤其是我們的盟友。」她補充說：「任何顯示美國在台灣問題上態度軟化的跡象，都會相當令人警覺。」