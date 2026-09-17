加國想當歐盟「準會員國」 法律層面複雜 烏克蘭是失敗前例

加拿大的規則過去向來以其最大貿易夥伴美國為導向。(美聯社)

歐盟 執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)16日表示，希望為加拿大 成為歐盟第一個「準會員國」(associate member)開啟大門。究竟，準會員國代表著什麼呢？

路透報導，歐盟條約並未規定「準會員國」這種地位，但過去多年以來，歐盟曾提出類似準會員的各種成員資格構想；最近一次是德國建議讓烏克蘭 在成為正式會員前，先以準會員國身分過渡，但因部分歐盟國家反對而未獲支持。

在川普總統屢次威脅加拿大主權之際，卡尼尋求建立新的聯盟關係。歐盟與加拿大期盼深化合作，藉此抗衡美國與中國的經濟主導地位，並維護雙方認為正受威脅的民主體制，以及立基於規則的國際秩序。

不過，落實「準會員國」地位將是前所未有的做法，法律層面也相當複雜。

范德賴恩16日以歐盟執委會主席，也就是歐盟行政機關負責人的身分發言，但此構想能否落實，仍須由歐盟成員國決定。

尚無跡象顯示，范德賴恩提議將「準會員國」地位正式寫入歐盟條約，這必須獲得27個成員國一致同意，並由各國分別完成國內批准程序。

加拿大與歐盟已簽有「加拿大-歐盟全面經濟貿易協定」(CETA)，這項協定達成逾十年、暫時生效也已九年，但仍有少數歐盟國家尚未批准。

此外，若加拿大希望納入歐盟單一市場，渥太華就必須修改國內規範與法規，使其符合歐盟法律。

加拿大的規則過去向來以其最大貿易夥伴美國為導向。若比照冰島、挪威與列支敦斯登等歐洲經濟區成員的模式，加拿大在未取得正式會員資格下加入單一市場，將淪為規則的被動接受者且無權就政策發言；相較之下，瑞士透過貿易協定，選擇性地進入單一市場，範圍涵蓋人員自由流動、運輸及產品標準互認等。

對於正在等候入會的歐盟候選國而言，加拿大與歐盟深化合作關係並不影響其入會進程，但若外界認為加拿大受到特殊待遇，可能引發不滿。

烏克蘭先前認為德國提出的準會員國方案「不公平」，因為基輔雖然能夠參與相關事務，卻沒有投票權。

加拿大有豐富能源可供出口，圖為位於西岸卑詩省的液化天然氣輸出港。(路透)