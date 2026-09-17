歐盟、加國合作 與美國脫不了關係？雙方都「這麼想」

歐盟歡迎加拿大加入成為「準會員國」，但這項合作願景，仍待考驗。圖為加拿大總理卡尼在歐盟總部演講。(美聯社)

歐盟 16日在法國史特拉斯堡邀請加拿大 成為歐盟的「準會員國」(associate member)，凸顯這兩個美國傳統盟友如今希望藉由更緊密的聯繫，追求更穩定的未來。

紐約時報報導，歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)在歐洲議會上表示，「我們必須緊急重新構想我們的夥伴關係」；加拿大總理卡尼 (Mark Carney)當時笑容滿面地坐在她身旁，但這段關係最終能否建立，無人能保證。

歐加合作的細節不明，范德賴恩點出製造業、技術、國防、能源政策與經濟安全等潛在合作領域，強調不是要「與任何人為敵，而是為了我們共同的力量」。

歐洲官員透露，歐盟在演說前，刻意避免讓川普總統將此舉解讀為反美行動，但分析人士指出，這項合作即便不是直接針對美國，無疑也與美國脫不了關係。

德國馬歇爾基金會(GMF)副總裁萊瑟(Ian Lesser)分析，這背後反映雙方都希望對沖與美國日益緊張的關係，而美歐加三方關係「是歐洲與加拿大最重要的地緣經濟與政治關係」。

對卡尼而言，歐盟邀請的時機恰當且具象徵意義，尤其在川普持續對加拿大加徵關稅並威脅其主權之際；卡尼希望在不正式加入歐盟的前提下，換取更大的市場、資金與計畫准入，並找到熱情的合作夥伴。

加拿大有豐富能源可供出口，圖為位於西岸卑詩省的液化天然氣輸出港。(路透)

然而，「準會員國」一詞引發爭議。政治風險諮詢組織歐亞集團(Eurasia Group)歐洲事務負責人拉赫曼(Mujtaba Rahman)表示，「沒有任何法律依據，這頂多是一種象徵意義和信號」。

范德賴恩讓加拿大成為準會員國的演說發表前，已引發部分會員國的不安，因為這個詞既無法律框架，也可能引起與英國、瑞士、挪威等既有夥伴國的緊張。

加拿大同樣有所保留，反對派領袖更抨擊加拿大既不願成為美國第51州，也不該成為歐盟第28個會員國。

即將就任的加拿大駐歐盟大使威金森(Jonathan Wilkinson)則表示，標籤並不重要，透露加拿大偏好以「未來聯盟」(alliance for the future)形容這段新關係。

圖為位於加國西岸卑詩省的貨櫃碼頭。(美聯社)