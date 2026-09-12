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南韓民眾連署要求取消中國人免簽入境 逾5萬人響應

中央社12日專電
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南韓國會「國民同意請願」網站8月31日公開名為「要求禁止中國人免簽入境及加強外國...
南韓國會「國民同意請願」網站8月31日公開名為「要求禁止中國人免簽入境及加強外國人入境審查與犯罪管理」的請願。示意圖。(路透)

南韓濟州島近年發生多起中國人「自相殘殺」的暴力案件，加上外國人在韓犯罪率上升，尤以中國人為多，南韓國會「國民同意請願」網站近日接連出現要求取消中國公民免簽入境制度，其中一項請願截至今天中午已有超過5萬人連署。

南韓國會「國民同意請願」網站8月31日公開名為「要求禁止中國人免簽入境及加強外國人入境審查與犯罪管理」的請願。請願人以保障南韓國民安全為由，要求廢除中國公民免簽入境政策，並全面強化所有外國人的入境審查、在韓管理及犯罪資訊共享機制。

請願人指出，隨著在韓外國人增加，民眾對外國人犯罪的疑慮也持續升高。請願書引述統計稱，2024年在韓外國籍犯罪嫌疑人共有3萬5296人，較前一年增加6.8%。

請願人同時主張，中國籍人士在外國人犯罪案件中所占比例較高，因此南韓在尚未充分確保國民安全前，應審慎檢討是否繼續維持或擴大中國公民免簽入境政策。

請願人表示，振興觀光及創造經濟效益固然重要，但不能凌駕於國民的生命與安全之上；若開放免簽入境，政府應避免因無法在入境前充分確認身分及犯罪風險而形成安全漏洞。

請願也主張，對於在南韓犯下重大罪行後遭強制遣返的外國人，應加強長期或永久禁止再次入境的規定，並建立整合出入境管理機關、警方及檢方犯罪資訊的統一管理制度。

這項請願截至今天中午已有5萬1000多人連署。

精華 FAQ

  • 請願要求廢除中國公民免簽入境制度，並全面強化所有外國人的入境審查、在韓管理及犯罪資訊共享機制，以降低安全風險並補強出入境管制。

  • 請願人認為外國人在韓犯罪疑慮上升，且中國籍人士在外國人犯罪案件中占比較高；在未充分確保國民安全前，應審慎檢討是否維持或擴大免簽。

  • 截至今天中午，這項請願已有5萬1000多人連署，顯示部分南韓民眾對外國人犯罪與入境安全議題高度關切，也讓相關政策爭議再度升溫。

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