控種族清洗… 以屯墾區商品 英法加禁止進口 美不加入

英國首相柏能才宣布禁止以色列屯墾區產品進口，以色列立即報復關閉英國在以色列的領事館，升高兩國緊張關係。（路透）

英國、法國與加拿大 8日相繼宣布，將禁止進口以色列 在約旦河西岸屯墾區生產的商品，以色列則關閉英國駐耶路撒冷領事館回應，以巴衝突外交風暴持續延燒。

英國外交大臣米勒班(Ed Miliband)告訴國會，英國政府認定屯墾區恐怖分子正對巴勒斯坦人進行種族清洗，「我不相信英國人民會希望我們讓商店與超市擺滿屯墾區商品，藉此支持這場占領行動」。

英擴大對以武器禁運 以關閉英駐以領事館 外交風暴延燒

米勒班另宣布，英國對以色列的武器禁運範圍將擴大，納入「實質助長占領」的相關軍備。

英國首相柏能(Andy Burnham)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與加拿大總理卡尼(Mark Carney)發表聯合聲明指出，屯墾區擴張與屯墾區民眾的暴力行為對兩國方案「構成直接且迫切的威脅」，三國決定在為時已晚之前採取行動。

米勒班表示，貿易禁令將在六個月到九個月內生效，丹麥、芬蘭、冰島、波蘭、葡萄牙、瑞典等多國外交部長也連署聲明，表態支持進一步行動，而荷蘭、愛爾蘭、比利時、西班牙和挪威要不是已禁止向屯墾區運送貨物，就是正在採取相應措施。

以色列外長薩爾(Gideon Sa'ar)嚴詞抨擊英國此舉「扭曲道德，公然干涉主權國家事務及其選舉進程」，宣布關閉英國駐耶路撒冷領事館、禁止十多名英國人入境並終止英方對巴勒斯坦自治政府安全部隊的訓練合作。

柏能辦公室表示，柏能7日已與美國總統川普通電話，闡述「英國致力維護該地區和平與安全」，以及實現兩國方案的立場。

路透報導，美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)表示，相關制裁恐使西岸局勢更不穩定，強調華府不會加入禁止進口屯墾區商品的行列。

英國猶太教首席拉比米爾維斯(Sir Ephraim Mirvis)批評制裁計畫是「英國猶太人黑暗的一天」，強調「這些措施只會強化其試圖打擊的極端主義」。

屯墾區的主要生產農產品，包括椰棗、柑橘類水果、香草和葡萄酒，其出口僅占以色列貿易總額的極小比例，西方各國限制措施的象徵意義大於實質經濟影響，但仍凸顯以色列在傳統盟友間日益孤立的外交處境。