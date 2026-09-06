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阿根廷法院下令 納粹掠劫「女士肖像」須歸還猶太裔後代

編譯彭馨儀／綜合報導
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18世紀名畫「女士肖像」在失蹤數十年後重見天日，法院判決歸還原主的繼承人。圖為這...
18世紀名畫「女士肖像」在失蹤數十年後重見天日，法院判決歸還原主的繼承人。圖為這幅畫去年9月在阿根廷記者會上亮相。(美聯社)

一幅在二次大戰初期被納粹黨人掠奪、消失長達80年的18世紀義大利名畫「女士肖像」(Portrait of a Lady)，過去被誤稱為「科萊奧尼伯爵夫人」(Countess Colleoni)，近日在阿根廷被發現並判定歸還給原業主的繼承人。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，這幅畫作在二戰前原屬於荷蘭猶太裔的歐洲頂尖藝術收藏家雅克·古德斯蒂克(Jacques Goudstikker)所有。1940年5月德軍入侵荷蘭時，古德斯蒂克在逃難途中不幸遇難，其1100幅名貴收藏遭強制出售給希特勒的副手、「蓋世太保」頭目戈林(Hermann Göring)。

該畫作後來輾轉落入戈林的財務顧問、納粹黨衛軍(SS)官員卡吉恩(Friedrich Kadgien)手中。二戰後卡吉恩潛逃至阿根廷隱居，於1978年去世。

這幅失蹤數十年的畫作之所以重見天日，源於荷蘭記者在調查卡吉恩過往時，於2025年8月在一份阿根廷海濱度假勝地馬德普拉塔(Mar del Plata)的遺產拍賣清單中，驚見客廳綠色沙發上方掛著這幅畫。照片被卡吉恩的女兒無意間上傳。荷蘭「每日匯報」(Algemeen Dagblad)報導後，阿根廷警方隨即展開突擊搜查。

阿根廷當局隨後扣押相關物品，同時對卡吉恩的女兒帕特里夏(Patricia Kadgien)及其丈夫科爾特戈索(Juan Carlos Cortegoso)提出加重掩蓋及妨礙司法等罪名指控。

在檢方壓力下，這對夫妻最終交出這幅畫作，並與法院達成和解協議：兩人同意放棄所有權，並捐款3200美元給當地醫院，以換取免除刑事審判與牢獄之災。阿根廷法官因喬斯蒂(Santiago Inchausti)於4日正式批准該協議，宣布將畫作歸還給古德斯蒂克目前唯一在世的繼承人薩赫爾(Maril von Saher)。

長期以來這幅畫被認定是17世紀義大利巴洛克風格畫家吉斯蘭迪(Giuseppe Vittore Ghislandi)的作品，初估價值5萬美元。但阿根廷國家美術學院(National Academy of Fine Arts)最新鑑定認為真跡出自18世紀義大利畫家切魯蒂(Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti)之手，權威機構評估創作於1710年，最新估值達29萬美元。

薩赫爾已同意在將畫作運回美國之前，先於阿根廷當地公開展出。

精華 FAQ

  • 阿根廷法院裁定，這幅畫應歸還給荷蘭猶太裔收藏家雅克·古德斯蒂克目前唯一在世的繼承人薩赫爾，因為它原本屬於古德斯蒂克家族。

  • 荷蘭記者調查卡吉恩過往時，在一份阿根廷遺產拍賣清單照片中發現畫作掛在客廳沙發上方，照片由其女兒上傳，之後警方展開搜查。

  • 帕特里夏與丈夫交出畫作，並同意放棄所有權、捐款3200美元給醫院以換取免於刑審；法官正式批准和解，並命令歸還給繼承人。

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