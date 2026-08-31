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谷歌地圖把安大略湖更名美國湖 只有美國用戶看得到

編譯彭馨儀／綜合報導
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美國版谷歌地圖已經採用「美國湖」名稱。(路透)
美國版谷歌地圖已經採用「美國湖」名稱。(路透)

谷歌公司發布聲明指出，為響應川普總統的行政命令，已將美國用戶谷歌地圖(Google Maps)上的「安大略湖(Lake Ontario)」改為「美國湖」(Lake America)。

路透報導，川普27日宣布更改五大湖中最小湖泊的名稱，此舉是美加貿易爭端升級的一部分。這項行政命令主要影響負責制定美國官方地圖標準的地名資訊系統(Geographic Names Information System，GNIS)，不影響加拿大或世界其他地區的稱呼。谷歌說明，地圖會根據官方來源更新，因此美國用戶會看到「美國湖」，加拿大用戶維持「安大略湖」，美加以外用戶則同時看到兩個名稱且「美國湖」以括號呈現。去年川普將墨西哥灣(Gulf of Mexico)更名為「美國灣」(Gulf of America)時，谷歌也曾進行類似調整。

美國版谷歌地圖已經採用「美國湖」名稱(上圖)，而其他地區仍然採用「安大略湖」名稱...
美國版谷歌地圖已經採用「美國湖」名稱(上圖)，而其他地區仍然採用「安大略湖」名稱(下圖)。(路透)

加拿大總理卡尼(Mark Carney)27日已拒絕更名，並在X平台上強調「這座湖今天和永遠都叫安大略湖」。紐約州民主黨州長霍楚(Kathy Hochul)宣稱「紐約州不會那樣稱呼它」，佛蒙特州共和黨州長斯科特(Phil Scott)則形容川普的決定「小器且令人失望」。白宮、卡尼與安大略省長福特(Doug Ford)辦公室30日均未對谷歌的決定發表評論。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，美加談判代表未能達成協議。本月初美國對數百種加拿大商品加徵50%關稅，迫使卡尼宣布將於9月對價值數十億元的美國商品加徵最高50%對等關稅。在與福特等官員爆發口水戰後，川普指示內政部長柏根(Doug Burgum)更新與地理名稱委員會(Board on Geographic Names)合作的GNIS系統。谷歌也引用GNIS變更來配合更新，強調這是遵循跨國水域名稱差異的長期政策。

白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)30日在X平台慶祝谷歌地圖改標。川普同日也在真實社群(Truth Social)發文抨擊加拿大領導人長期剝削美國，直言加拿大想被當作一個州對待但並不是，在他交手過的各國領導人中，加拿大是最糟糕的，未來將不再享有特權。

精華 FAQ

  • 谷歌表示是為配合川普總統的行政命令，並依美國官方地名資訊系統更新。由於跨國水域名稱會依所在地官方來源顯示，因此美國用戶率先看到新名稱。

  • 美國用戶會看到「美國湖」，加拿大用戶仍維持「安大略湖」，而美加以外地區則會同時看到兩個名稱，且「美國湖」會以括號形式標示。

  • 加拿大總理卡尼拒絕更名，紐約州與佛蒙特州部分州長也表達不滿；白宮則對谷歌配合更新表示歡迎。事件被視為美加貿易爭端升級的延伸。

谷歌 加拿大 Google Maps

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