加拿大立看板反擊川普 「現在、永遠是安大略湖」

加拿大在安大略湖邊豎立大型看板，上面用英文和法文寫著「現在及永遠都叫安大略湖」。(路透)

加拿大 安大略省(Ontario)省長福特(Doug Ford)29日在漢密爾頓(Hamilton)東部的小鎮威諾納(Winona)為一塊安大略湖(Lake Ontario)巨幅看板揭幕。

加拿大廣播公司(CBC)報導，看板以英法雙語寫著「安大略湖：現在和永遠」。

「川普 總統可以隨意稱呼它，但我告訴你們，世界其他國家永遠都會稱它為安大略湖，」福特說，「我們堅韌不拔，我們是強大的加拿大人。」

福特與川普先前口水戰不斷升級，福特罵川普是「惡霸」(bully)，川普則反酸福特是他已故弟弟、前多倫多市長羅伯(Rob Ford)「魅力與智慧都遜色一籌的版本」(version of less charismatic and intelligent)。川普27日坐在標示「美國湖」(Lake America)的地圖旁，指責加拿大自以為是(entitled)很難打交道，並重申加拿大一直在占美國便宜。

諾瓦斯科細亞省(Nova Scotia)省長修斯頓(Tim Houston)也直言「現在真是荒謬至極！老兄，它就是安大略湖。」

福特29日表示，他接到許多省長的來電，表達會繼續稱其為安大略湖。福特強調，「我們將始終捍衛我們的主權，絕不向惡霸低頭，」他補充說，安大略省是「加拿大的引擎」，大家團結一致，將竭盡全力保護本省人民。

安大略湖是五大湖(Great Lakes)之一，位於安大略省與紐約州之間，創建於1867年的安大略省，其名稱便來自此湖。而安大略湖的名字源自於休倫族(Huron)原住民族語「oniatarí:io」，意思是「閃亮之水」。