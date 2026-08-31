我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網史上最晚開賽紀錄：凌晨12點才開打 大威首輪遭淘汰

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

加拿大立看板反擊川普 「現在、永遠是安大略湖」

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大在安大略湖邊豎立大型看板，上面用英文和法文寫著「現在及永遠都叫安大略湖」。...
加拿大在安大略湖邊豎立大型看板，上面用英文和法文寫著「現在及永遠都叫安大略湖」。(路透)

加拿大安大略省(Ontario)省長福特(Doug Ford)29日在漢密爾頓(Hamilton)東部的小鎮威諾納(Winona)為一塊安大略湖(Lake Ontario)巨幅看板揭幕。

加拿大廣播公司(CBC)報導，看板以英法雙語寫著「安大略湖：現在和永遠」。

川普總統可以隨意稱呼它，但我告訴你們，世界其他國家永遠都會稱它為安大略湖，」福特說，「我們堅韌不拔，我們是強大的加拿大人。」

福特與川普先前口水戰不斷升級，福特罵川普是「惡霸」(bully)，川普則反酸福特是他已故弟弟、前多倫多市長羅伯(Rob Ford)「魅力與智慧都遜色一籌的版本」(version of less charismatic and intelligent)。川普27日坐在標示「美國湖」(Lake America)的地圖旁，指責加拿大自以為是(entitled)很難打交道，並重申加拿大一直在占美國便宜。

諾瓦斯科細亞省(Nova Scotia)省長修斯頓(Tim Houston)也直言「現在真是荒謬至極！老兄，它就是安大略湖。」

福特29日表示，他接到許多省長的來電，表達會繼續稱其為安大略湖。福特強調，「我們將始終捍衛我們的主權，絕不向惡霸低頭，」他補充說，安大略省是「加拿大的引擎」，大家團結一致，將竭盡全力保護本省人民。

安大略湖是五大湖(Great Lakes)之一，位於安大略省與紐約州之間，創建於1867年的安大略省，其名稱便來自此湖。而安大略湖的名字源自於休倫族(Huron)原住民族語「oniatarí:io」，意思是「閃亮之水」。

精華 FAQ

  • 福特29日在安大略省漢密爾頓東部的小鎮威諾納，為一塊巨幅安大略湖看板揭幕，藉此回應川普先前對湖名的挑釁說法。

  • 看板以英法雙語寫著「安大略湖：現在和永遠」，重點是向外界宣示這個名稱不會改變，也象徵加拿大對自身地名與主權的堅持。

  • 福特批評川普是惡霸，表示絕不向他低頭；諾瓦斯科細亞省長修斯頓也直言名稱就是安大略湖，並有多位省長來電表態會繼續沿用原名。

川普 加拿大

上一則

尼泊爾洪災增至903死、4247人失蹤 軍方鑽開隧道見灌滿洪水

下一則

鑲嵌673鑽石、總重200克拉…埃及王太后項鍊維也納被盜

延伸閱讀

護安大略湖名 加拿大安省省長立看板 嗆川普「永遠不變」

護安大略湖名 加拿大安省省長立看板 嗆川普「永遠不變」
反擊川普改名 加拿大商人印製「安大略湖」帽子 剛上架就湧入訂單

反擊川普改名 加拿大商人印製「安大略湖」帽子 剛上架就湧入訂單
比美加歷史還長…卡尼：加拿大永遠稱之為「安大略湖」

比美加歷史還長…卡尼：加拿大永遠稱之為「安大略湖」
加拿大對等反制美國關稅 安大略省省長嗆川普：把我們當中共

加拿大對等反制美國關稅 安大略省省長嗆川普：把我們當中共

熱門新聞

哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27
伊朗首都德黑蘭26日晚間，一名男子在抗議美國示威活動中舉起伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像。(歐新社)

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

2026-08-26 18:47
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
伊朗當局近期勒令數十家咖啡館停業，年輕人僅存的「奢侈」消遣也受到打壓。圖為德黑蘭一家咖啡館。(路透資料照)

伊朗年輕人「最後一項奢侈」被盯上 當局勒令數十家咖啡館停業

2026-08-24 23:27
美國總統川普27日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，將安大略湖更名為「美國湖」。（路透）

以牙還牙反擊美國湖？加拿大首都「川普大道」醞釀改名歐巴馬或TACO大道

2026-08-28 07:40
非營利組織GiveDirectly在馬拉威南部一處村莊推動、號稱全球最大規模的「無條件發現金」實驗之一；示意圖（歐新社）

貧困村莊人人領700美元 全球最大規模「無條件發現金」實驗曝

2026-08-27 04:10

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛