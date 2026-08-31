加拿大立看板反擊川普 「現在、永遠是安大略湖」
加拿大安大略省(Ontario)省長福特(Doug Ford)29日在漢密爾頓(Hamilton)東部的小鎮威諾納(Winona)為一塊安大略湖(Lake Ontario)巨幅看板揭幕。
加拿大廣播公司(CBC)報導，看板以英法雙語寫著「安大略湖：現在和永遠」。
「川普總統可以隨意稱呼它，但我告訴你們，世界其他國家永遠都會稱它為安大略湖，」福特說，「我們堅韌不拔，我們是強大的加拿大人。」
福特與川普先前口水戰不斷升級，福特罵川普是「惡霸」(bully)，川普則反酸福特是他已故弟弟、前多倫多市長羅伯(Rob Ford)「魅力與智慧都遜色一籌的版本」(version of less charismatic and intelligent)。川普27日坐在標示「美國湖」(Lake America)的地圖旁，指責加拿大自以為是(entitled)很難打交道，並重申加拿大一直在占美國便宜。
諾瓦斯科細亞省(Nova Scotia)省長修斯頓(Tim Houston)也直言「現在真是荒謬至極！老兄，它就是安大略湖。」
福特29日表示，他接到許多省長的來電，表達會繼續稱其為安大略湖。福特強調，「我們將始終捍衛我們的主權，絕不向惡霸低頭，」他補充說，安大略省是「加拿大的引擎」，大家團結一致，將竭盡全力保護本省人民。
安大略湖是五大湖(Great Lakes)之一，位於安大略省與紐約州之間，創建於1867年的安大略省，其名稱便來自此湖。而安大略湖的名字源自於休倫族(Huron)原住民族語「oniatarí:io」，意思是「閃亮之水」。
福特29日在安大略省漢密爾頓東部的小鎮威諾納，為一塊巨幅安大略湖看板揭幕，藉此回應川普先前對湖名的挑釁說法。 看板以英法雙語寫著「安大略湖：現在和永遠」，重點是向外界宣示這個名稱不會改變，也象徵加拿大對自身地名與主權的堅持。 福特批評川普是惡霸，表示絕不向他低頭；諾瓦斯科細亞省長修斯頓也直言名稱就是安大略湖，並有多位省長來電表態會繼續沿用原名。
精華 FAQ
福特29日在安大略省漢密爾頓東部的小鎮威諾納，為一塊巨幅安大略湖看板揭幕，藉此回應川普先前對湖名的挑釁說法。
看板以英法雙語寫著「安大略湖：現在和永遠」，重點是向外界宣示這個名稱不會改變，也象徵加拿大對自身地名與主權的堅持。
福特批評川普是惡霸，表示絕不向他低頭；諾瓦斯科細亞省長修斯頓也直言名稱就是安大略湖，並有多位省長來電表態會繼續沿用原名。
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