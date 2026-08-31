冰島入歐公投上演大逆轉 52.8%選民不同意 原因曝光

冰島公投是否要重啟加入歐盟的談判，結果政府提案以小幅差距遭否決。圖為選民在首都雷克雅未克投票。(美聯社)

北歐島國冰島 29日舉行公投 ，決定是否重啟自2015年起中止的加入歐盟 談判。冰島國家廣播公司(RUV)等媒體30日報導，這次公投結果為「不同意」。前年12月就任的冰島總理弗羅斯塔多提爾此前表示，只要結果是不同意，那終其任內，都將不再舉行是否加入歐盟的辯論。

孤懸北大西洋的小國冰島人口共約40萬，此次公投的合格選民為27萬人，只需簡單多數即可通過，投票率達82.5%；52.8%選民不同意、47.2%選民「同意」。

一位歐盟官員對路透坦言，30日的結果，對布魯塞爾是一個明確的挫折，漁場等漁業與主權的獨立議題起到決定性的作用。RUV報導說，布魯塞爾必定對該結果感到失望。

在投票前夕有民調顯示，同意票略高於不同意票。開票後的初步計票結果也顯示，同意票微幅領先，但最後結果逆轉。全冰島共六個選區，僅兩個在首都雷克雅維克市中心的選區呈現同意票大幅領先；在雷克雅維克郊區及鄉村和農村選區則是不同意票居多數。 冰島公投是否要重啟加入歐盟的談判，結果政府提案以小幅差距遭否決。圖為首都雷克雅未克的投票所。(路透)

38歲的弗羅斯塔多提爾是冰島史上最年輕的總理，目前領導中間偏左的聯合政府。此次公投由冰島政府提案，理由是美國總統川普去年1月回任後發動貿易戰，使全球貿易規範逐漸瓦解、川普又不時揚言從丹麥手中兼併冰島鄰近的格陵蘭，因此擬將加入歐盟當作抗衡這些挑戰及威脅的「盾牌」。

但部分冰島人至今對歐盟有疑慮，不願向歐盟讓渡主權，尤其是冰島擁有的豐富漁業資源。華爾街日報報導，冰島魚油生產商Lysi執行長佩圖多提擔憂，加入歐盟將影響冰島的漁業資源；「我們和美國做的生意，比和歐盟做得多」，由於該公司約25%的產品銷往美國，「我更願意將目光投向美國」。

佩圖多提等冰島企業高層也擔憂，加入歐盟可能使冰企受歐盟官僚體系的繁文縟節影響。這些高層認為，冰島雖是小國，但「小而快」在效率上也是一種優勢。

若該公投結果為同意，將替冰島與布魯塞爾展開入盟談判鋪路。但冰島最終是否加入歐盟，仍必須在數年後再舉行公投才能決定。