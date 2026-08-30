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馬杜洛瘦了？首曬穿運動服獄中照片 稱「立場堅定不移」

編譯俞仲慈／即時報導
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委內瑞拉總統馬杜洛1月5日遭美國跨境逮捕至紐約市，目前關押在布魯克林監獄。（路透...
委內瑞拉總統馬杜洛1月5日遭美國跨境逮捕至紐約市，目前關押在布魯克林監獄。（路透檔案照）

委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolás Maduro)自今年初被美軍逮捕以來，首次透過社群平台分享獄中照片，並發文強調自己立場「堅定不移」，至於反對派領袖馬查多(María Corina Machado)則對美委兩國石油協議保持噤聲。

▲ 影片來源：x平台＠visegrad24（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，馬杜洛30日在社群平台分享兩張紐約獄中照片，身穿灰色運動服的馬杜洛雙手比出和平手勢，身形似乎略為消瘦，他透過Telegram即時通訊軟體寫道：「我把這些照片當作一份小禮物送給我所有孫子、男孩、女孩以及所有愛我們的好心人。」並強調：「我希望你們知道，我們立場堅定，心中充滿對你們的愛。」

儘管照片是30日曝光，不過相機顯示拍攝日期為6月25日，也就是委內瑞拉北部發生兩起強震後隔日，馬杜洛意有所指總結寫道：「我們將保持堅強、冷靜和自信：上帝與我們同在，上帝會保佑我們，委內瑞拉必將再次崛起。」

今年元月，馬杜洛和妻子西莉亞·佛羅雷斯(Cilia Flores)在首都卡拉卡斯(Caracas)遭到美軍突襲，隨後移送紐約並羈押在布碌崙(Brooklyn)監獄，被檢方指控販毒與非法持有槍枝等多項罪名，但兩人拒絕認罪。

消息人士透露，馬杜洛在獄中無法接觸報紙與網路，但每月可與家人、律師通話約300分鐘，每次通話時間最多15分。

馬杜洛發文前兩天，委國臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)宣布允許美國在委內瑞拉經營油田，川普28日證實透過與民間企業合作，獲得委國超過600億桶已探明石油儲量的多數控制權，30日還透過自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文指出：「我將利用委內瑞拉石油作為補充戰略國家儲備....這是委內瑞拉送給美國人民的一份禮物。」

至於委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多至今尚未就兩國石油協議發表公開評論，不過其發言人斯莫蘭斯基(David Smolansky)強調，長期以來支持委國石油業私有化與進一步開放，堅持所有此類協議都應與「合法政府、民主政府、法治體制進行談判，以確保長期利益」。

精華 FAQ

  • 他在社群平台發布兩張紐約獄中照片，身穿灰色運動服並比出和平手勢，表示把照片送給家人與支持者，還強調自己立場堅定不移、充滿愛與信心。

  • 內文指出，他與妻子西莉亞·佛羅雷斯今年1月在卡拉卡斯遭美軍突襲後，被移送紐約布碌崙監獄羈押，檢方指控兩人涉及販毒與非法持有槍枝等多項罪名。

  • 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯宣布開放美國經營油田，川普也稱美方透過合作取得多數控制權；馬查多至今未公開評論，但其發言人表示支持石油私有化與在合法政府下談判。

馬杜洛 哥倫比亞 委內瑞拉

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