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護安大略湖名 加拿大安省省長立看板 嗆川普「永遠不變」

中央社／多倫多29日綜合外電報導
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加拿大安大略省格里姆斯比附近的五十點保育區設置「安大略湖，現在如此，永遠如此」（...
加拿大安大略省格里姆斯比附近的五十點保育區設置「安大略湖，現在如此，永遠如此」（Lake Ontario, Now and Always）標誌。（路透）

加拿大安大略省省長福特今天在加拿大湖岸設立巨型看板，以「安大略湖，現在如此，永遠如此」回應美國總統川普將該湖稱為「美國湖」的命令。

美聯社報導，福特（Doug Ford）身穿加拿大國家足球隊球衣，在安大略省（Ontario）格林斯比（Grimsby）附近為這面看板揭幕並拍照。這面看板長約7.3公尺、寬3.6公尺，架設在高約1.8公尺的支柱上，頂端距地面約5.5公尺，約相當於兩層樓高。

這次反制行動源於川普簽署的行政命令，要求美國聯邦政府機構將安大略湖改稱為「美國湖」。在歷經數月的關稅施壓、揚言將加拿大納為美國第51州，以及對加國領袖的人身攻擊後，加拿大方面的反應既有強硬回應，也不乏嘲諷。

福特表示，川普之所以試圖為該湖改名，是因為安大略省與加拿大「挺身捍衛自己」，並稱這個名稱將比這位總統存在得更久。

福特在社群媒體上發布的影片中表示：「在川普總統離任很久之後，這座湖依然會被叫做安大略湖。」

加拿大曼尼托巴省（Manitoba）省長吉紐（Wab Kinew）將川普比作試圖重唱昔日熱門歌曲的過氣搖滾樂團。

這種嘲弄並不局限於政治人物。加拿大歷史學家博斯韋爾（Robert Bothwell）的批評更為尖銳。他說：「全球最偉大的國家居然把這個蠢貨當回事？」

但博斯韋爾指出，這場爭端比玩笑話更為嚴重。他認為川普更廣泛的目標是「矮化加拿大，好一點是當成殖民地，差一點就是直接併吞」。

多倫多大學榮譽教授魏斯曼（Nelson Wiseman）則表示，川普「希望加拿大像個附庸國一樣行事，但加拿大拒絕照做，這讓他感到惱火」。

精華 FAQ

  • 他是為回應川普簽署行政命令、要求美國聯邦機構把安大略湖改稱「美國湖」。福特以看板公開反制，表明加拿大不接受這種改名。

  • 標語是「安大略湖，現在如此，永遠如此」。這句話要強調湖名不會因川普的命令而改變，也象徵加拿大對自身名稱與主權的堅持。

  • 曼尼托巴省長吉紐把川普比作過氣搖滾樂團；歷史學者博斯韋爾則批評美國把川普當回事，並認為其目標是矮化甚至併吞加拿大。

川普 加拿大

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