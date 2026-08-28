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反擊川普改名 加拿大商人印製「安大略湖」帽子 剛上架就湧入訂單

編譯季晶晶／即時報導
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白宮27日展示川普政府將「安大略湖」改名成「美國湖」的說明看板。(歐新社)
白宮27日展示川普政府將「安大略湖」改名成「美國湖」的說明看板。(歐新社)

美國總統川普周四簽署行政命令，宣布將橫跨美加邊境的北美五大湖之一「安大略湖」（Lake Ontario）在美國地圖上更名為「美國湖」（Lake America），新名稱「立即生效」。這項舉措發生在美加貿易談判破裂、雙方互徵報復性關稅之際，迅速引發加拿大政界與民間強烈反彈。

當被問及此舉是要向加拿大傳達什麼樣的訊息時，川普表示：「加拿大長期以來一直在貿易上占我們便宜。想要我們把加拿大當成美國的一個州來對待，但我們不能再這樣下去了。」

安大略湖的北岸是加拿大安大略省，南岸是美國紐約州。這座湖的名稱已存在超過400年，早於加拿大建國與美國發表《獨立宣言》。川普的命令只會改變美國政府使用的名稱，加拿大官方已明確表示不接受。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在社群平台X上發文表示：「我們知道美國正在改變，包括貿易關係、外交政策、國家紀念物，甚至水域名稱。但加拿大人也知道，尊重現實，就是稱它為安大略湖，過去如此，現在如此，永遠如此。」

安大略省長福特（Doug Ford）也回應：「對加拿大人和世界其他地方而言，它就是安大略湖，現在是，永遠也是。」

這並非川普首次單方面更改國際水域名稱。他去（2025）年把墨西哥灣在美國官方文件中改成「美國灣」，這次更名再度被視為對鄰國與重要貿易夥伴的挑釁。面對這場外交風波，加拿大業者迅速將爭議化為商機。

位於渥太華的服飾公司Jackpine在川普簽署行政命令前數小時，火速上架印有「Lake Ontario」字樣的藍色棒球帽，產品推出不久就接到大約100筆訂單。隨著川普正式簽署命令，該公司準備追加生產數千頂。

Jackpine創辦人穆尼（Liam Mooney）批評更名之舉「荒謬」，他說這是「併吞言論的具體化，背後有政治盤算」。

Jackpine先前曾推出模仿「讓美國再次偉大」紅帽風格、但改印「加拿大是非賣品」（Canada is not for sale）的藍色帽款，福特戴著這款帽子出席加拿大政治活動後，產品爆紅，至今銷量超過5萬頂。

新推出的安大略湖棒球帽在加拿大製造，訂單不只來自加拿大各地，也吸引紐約州北部、伊利諾州與美加邊境社區的消費者購買。

加拿大商人推「安大略湖」的帽子。(取材自官網)
加拿大商人推「安大略湖」的帽子。(取材自官網)

精華 FAQ

  • 川普表示，加拿大長期在貿易上占美國便宜，還想讓美國把加拿大當成一個州對待，因此以更名作為施壓與回應手段。

  • 加拿大總理卡尼與安大略省長福特都明確表示拒絕接受，強調尊重現實就是稱它為安大略湖，名稱過去如此、現在如此、未來也一樣。

  • 渥太華服飾公司Jackpine在命令生效前就推出印有Lake Ontario的帽子，短時間內收到約100筆訂單，並準備加印數千頂。

紐約州 川普 加拿大

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