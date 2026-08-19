柬埔寨打詐成地緣政治論述角力 美中東協交鋒搶主導

柬埔寨過去一年打詐行動共關閉600多個科技詐騙相關場所、審理逾4000名嫌疑人，更有40多家賭場(圖)因涉嫌詐騙遭吊銷牌照或暫停營業。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 柬埔寨高調打詐，試圖重塑國際形象並爭取執法主導權。

柬埔寨高調打詐，試圖重塑國際形象並爭取執法主導權。 重點二： 中美、東協與聯合國介入，使反詐成為地緣政治論述戰場。

中美、東協與聯合國介入，使反詐成為地緣政治論述戰場。 重點三：外界質疑柬國貪腐與選擇性執法，打詐恐淪公關洗白。

柬埔寨 日前公布掃蕩跨國詐騙成績，盼重塑國際形象，卻也被質疑制度貪腐與選擇性執法。「如何打詐」背後，交織的是中、美、東協各方在東南亞 區域秩序、邊境衝突、跨國執法主導及人權話語權上的多方論述角力戰場。

柬埔寨將於9月23日至24日在金邊舉辦「打擊網路詐騙國際研討會」（ICCOSS），聯手瀾滄江-湄公河綜合執法安全合作中心（LMLECC）、聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）等國際機構，牽動東南亞、乃至全球的跨國詐騙議題再引國際輿論關注。

金邊郵報（The Phnom Penh Post）18日引用「打擊科技詐騙委員會」（CCTC）最新數據，柬埔寨過去一年打詐行動共關閉600多個科技詐騙相關場所、審理逾4000名嫌疑人，更有40多家賭場因涉嫌詐騙遭吊銷牌照或暫停營業。

然而近來，跨國網路犯罪不僅造成嚴重的經濟和社會危害，更成為論述新戰場，不僅涉及柬國政治高層，也有中國犯罪供應鏈操控，令東協國家無可奈何，英美與歐盟試圖制裁施壓，北京則藉機延伸長臂管轄。

6月中，澳洲國際事務學會（AIIA）以「當詐欺成為前線」為題的文章分析，既是犯罪企業，又是國家財政收入來源，同時也可以是軍事基礎設施的跨國犯罪集團，正將東南亞拖入戰爭。當泰國戰機襲擊了泰柬邊境的「詐騙窩點」，並帶著國際媒體進入拍攝時，衝突參與者與詐騙活動的界線已變得模糊。

外交家（The Diplomat）18日「從詐騙帝國到安全國家」一文則指出，柬國指責泰國以掃蕩詐騙為藉口發動軍事侵略與擴張，以打擊犯罪之名行占領邊界部分地區之實。

但另一方面，在軍事壓力和盟友、國際社會呼聲下，柬埔寨政府迅速調整策略，開啟對國內詐騙園區的清剿與掃蕩。

外交家報導認為，面對國際壓力，柬國政治菁英不得不犧牲這個占GDP一半、對高級權力階層至關重要的產業。

值得注意的是，「柬埔寨統治家族非但沒有失去對國家的控制，反而將這場打擊詐騙的行動轉化為自身優勢，利用這一外交修復計畫來增強柬埔寨的軍事實力，沒收由犯罪投資者建造和投資的價值數十億美元的房地產，並鞏固其威權統治」。

總理洪馬內（Hun Manet）則把打詐網路視為拯救國家形象與聲譽、維護國家經濟觀光等利益的重要行動，駁斥是為了政治作秀或鞏固權力的說法。

聯合國特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）7月底提出一份柬埔寨人權狀況報告，聚焦泰柬邊境衝突與跨國詐騙犯罪。他肯定柬國政府打詐行動，但也擔憂「貪腐削弱了執法行動，詐騙分子往往在突襲行動前就得到通風報信」。

根據金邊郵報，安德魯斯質疑，為何政府「尚未對與網路詐騙活動有可靠聯繫的柬埔寨高級官員和其他有權勢的個人採取行動」，並強調，「為根除產業，政府必須解決政商精英與犯罪分子間的勾結問題」。

國際特赦組織（AI）一份150頁的獨立報告也質疑柬國打詐恐為公關洗白，並有選擇性執法疑慮。

柬埔寨內政部發言人索卡（Touch Sokhak）13日在柬埔寨皇家學院國際關係研究所主辦的第5屆金邊論壇上警告，各界不應將網路詐騙「政治化」，以此來針對柬埔寨，包括侵犯柬埔寨的領土完整。

他說：「柬埔寨歡迎各方在打擊跨境犯罪方面開展合作，但須避免將網路詐騙政治化，以此作為任何國家實現不可告人政治目的的藉口」。

國際關係研究所所長金平（Kin Phea）則指出，在某些情況下，網路詐騙被用來抹黑柬埔寨，損害其國際形象。

金平呼籲「打擊這些罪行不應被政治化或工具化，也不應被指在轉移責任、抹黑任何特定國家或製造國家間不信任和緊張關係的論述所利用」。