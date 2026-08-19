川普批李在明不肯協防荷莫茲海峽 稱北韓擁核就要跟金正恩相處融洽

美國總統川普（右）2018年6月12日在新加坡聖淘沙島與北韓領導人金正恩會面。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普批評南韓不願協助維護荷莫茲海峽安全。

川普批評南韓不願協助維護荷莫茲海峽安全。 重點二： 他不滿美韓軍演，稱大規模演習對北韓具侮辱性。

他不滿美韓軍演，稱大規模演習對北韓具侮辱性。 重點三：川普重申將與金正恩會面，並強調兩人關係良好。

美國總統川普19日批評南韓不願協助美國維護荷莫茲海峽 安全，也對正在舉行的美韓大規模軍演表示不滿，同時重申與北韓 領導人金正恩 關係良好，並表態今年稍晚將與金正恩會面。

福斯新聞與法新社報導，美韓年度「乙支自由護盾」演習已展開。川普17日曾宣布，美國將縮減與南韓的軍事演習，19日在白宮出席科技圓桌會議時表示，他不喜歡這類「實際上針對北韓」的大規模演習。

川普也批評南韓拒絕在荷莫茲海峽問題上協助美國。他表示，南韓約60%的石油經由荷莫茲海峽運輸，因此曾詢問南韓是否願意幫忙，但總統李在明回答「不用了，謝謝」，讓他感到不滿。

談到金正恩時，川普表示，自己與金正恩關係友好，舉行大規模戰爭演習對對方而言「非常具有侮辱性」，並稱金正恩至少在他任內「一直表現得非常好」。

川普當天參觀白宮新直升機停機坪時，被問到是否計畫今年稍晚與金正恩會面，回答「是的，我會」。他並稱平壤目前擁有57枚「非常強大」的核武器，強調這種情況原本不該發生，但既然北韓已擁核，他與金正恩相處融洽仍相當重要。

儘管川普目前正對伊朗發動戰爭，並以阻止德黑蘭取得核武器作為開戰理由，他仍為與金正恩會面辯護，表示自己很了解金正恩，相信「他不會有問題」。川普未透露會面細節；華爾街日報此前報導，他正考慮11月赴中國深圳參加亞太經合會（APEC）峰會期間與金正恩會面。

北韓官媒朝中社稍早報導，金正恩胞妹、勞動黨中央委員會部長金與正對美方縮小軍演規模反應冷淡，表示演習的「挑釁、攻擊」本質不會因規模縮小或時間縮短而改變，美方若把此舉包裝成善意，恐怕得不到期待的結果。

對於華府傳出美朝領導人正在溝通，金與正則稱自己「全然不知」，但也表示，金正恩對川普仍有良好回憶與感情，兩人私人關係依然良好。她強調，美國對北韓的敵視政策並未改變，美方及盟友仍持續進行針對北韓的軍事活動，因此平壤為牽制安全威脅而強化遏制力，與兩國領導人的私交無關；北韓擁有更強遏制力，才能維持區域安全格局的平衡與穩定。