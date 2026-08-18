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川普無條件求見金正恩 專家憂北韓籌碼已大增

川普無條件求見金正恩 專家憂北韓籌碼已大增

編譯盧思綸／即時報導
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2019年時任的美國總統川普（左）與北韓領導人金正恩（右）6月30日在板門店兩韓...
2019年時任的美國總統川普（左）與北韓領導人金正恩（右）6月30日在板門店兩韓非軍事區會面。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普傳無先決條件催促秋季會晤金正恩，意圖重啟核談判。
  • 重點二：專家認為北韓核武與飛彈能力已大增，談判籌碼明顯升高。
  • 重點三：美方憂若達成差協議，恐傷及美韓關係與區域安全。

華爾街日報18日引述多名美國官員透露，川普總統正催促幕僚安排最快今年秋天與北韓領導人金正恩會晤，趁11月赴中國深圳出席亞太經濟合作會議期間實現川金會，重啟核談判，說服平壤放棄核武。川普在沒有任何先決條件的情況下要求會晤北韓領導人，一反歷來多位美國總統的作法；美朝若達成糟糕協議，最終恐傷害美國與南韓等區域盟友的關係。

雖然目前尚未正式規畫，但川普積極促成川金會，顯示在伊朗戰事碰壁之際，他正尋求一項足以作為外交代表作的重大突破。不過，分析人士及部分美國官員並不看好會談取得重大進展，因為過去3次川金會後，北韓核武實力不減反增。

一名白宮官員表示，川普與金正恩會在適當時機會面。北韓駐聯合國代表團未立即置評。

川普與金正恩2018年簽署「新加坡宣言」，為核談判訂下路線圖，但挨批內容甚至不如美朝過往協議。兩人2019年在河內再度會晤，因金正恩拒絕全面拆除核計畫而談崩。時任南韓總統文在寅同年閃電安排3人在板門店兩韓非軍事區會面，仍未能打破僵局。

拜登政府則避免直接接觸北韓，轉而強化美日韓三邊合作，但平壤仍持續擴張核武與彈道飛彈計畫。

獨立軍控專家估計，北韓可能已製造60枚核彈頭，並擁有足以製造最多90枚核彈頭的裂變材料。史丹佛大學國際安全與合作中心北韓核計畫專家路易斯（Jeffrey Lewis）認為，現有估計恐已嚴重低估，北韓核武庫可能已達數百枚規模。

美國情報界今年3月評估，北韓仍持續擴張飛彈與核彈頭等戰略武器，核嚇阻能力不斷增強。五角大廈官員隔月也警告，北韓核武部隊愈來愈有能力打擊美國本土，其飛彈則可攜帶核彈頭或傳統彈頭攻擊南韓與日本。

分析人士普遍認為，若川金重啟會談，金正恩手中的籌碼將比過去更多。

北韓近年改善與中國關係、深化與伊朗的飛彈合作，並派出數千名部隊支援俄羅斯侵烏，累積更多實戰經驗。金正恩6月才與習近平會面，美國及外國官員也預期，他年底前將再與俄羅斯總統普亭會晤。

習近平則預計9月赴華府與川普舉行峰會；若11月美國期中選舉共和黨失利，川普的政治地位可能進一步削弱。

美國至今未正式承認北韓是核武國家，但金正恩一直試圖爭取華府承認。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」北韓問題專家車維德（Victor Cha）指出，這對平壤至關重要，因為北韓始終希望美國放棄無核化目標，直接接受其核武國家地位。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普希望趁11月赴中國出席APEC期間促成川金會，並在伊朗戰事受挫後尋找可對外宣示的外交突破，同時重啟對北韓的核談判。

  • 因為北韓近年持續擴張核武與飛彈能力，還深化與中國、伊朗、俄羅斯的合作，累積更多實戰與外交籌碼，使金正恩在談判中更有底氣。

  • 外界擔心川普若在沒有先決條件下與金正恩達成不佳協議，可能等同默認北韓核武地位，進一步削弱無核化目標，並傷害美國與南韓等盟友關係。

金正恩 北韓 川普

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