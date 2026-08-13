我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網民翻朱鎔基軼事 19大習近平報告後 他「唯一沒鼓掌」

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

普亭首登俄日領土爭議北方四島 日抗議：我國固有領土

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯總統普亭12日在薩哈林州外海視察太平洋艦隊演習最後階段期間，登上「瓦良格號...
俄羅斯總統普亭12日在薩哈林州外海視察太平洋艦隊演習最後階段期間，登上「瓦良格號」近衛飛彈巡洋艦。（歐新社）

俄羅斯總統普亭前往遠東的薩哈林州期間，13日造訪俄日存在領土爭議的千島群島擇捉島，日本外務大臣茂木敏充隨即提出強烈抗議。

路透與塔斯社報導，莫斯科與東京從未簽署正式的第二次世界大戰和平條約，主要障礙是雙方對日本稱為北方領土的島嶼存在尚未解決的領土爭議。俄羅斯實際控制整個千島群島，並稱為庫里爾群島（Kuril Islands），擇捉島則稱為伊圖魯普島（Iturup）。

根據報導，這是普亭首次親自造訪千島群島。他在視察俄羅斯遠東地區的海軍演習後，造訪伊圖魯普島上的亞斯內魚類加工廠。克里姆林宮新聞處發布的影片顯示，身穿深色西裝的普亭站在室內，看著桌上的大型鮪魚和大比目魚，兩名官員則談論漁業與魚類洄游習性。

影片可見，普亭停下來品嘗當地魚卵，並對一群伊圖魯普島居民表示：「你們那裡的天氣真好，就像度假勝地一樣！」一名看似30多歲的女子開玩笑回答：「我們還以為是您安排的！」

▲ 影片來源：X平台＠Кремлевский пул РИА（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

TBS電視報導，茂木敏充在外務省的X發文表示：「我今天獲悉俄羅斯總統普亭造訪擇捉島。包括擇捉島在內的北方四島，無論從歷史或國際法角度來看，都是我國固有領土，日本政府對這次訪問提出強烈抗議。」

共同社報導，包括前蘇聯時期在內，普亭是第二位造訪北方四島的國家元首；俄羅斯前總統麥德維夫曾於2010年11月造訪國後島，成為首位造訪北方四島的俄羅斯總統。分析認為，普亭此舉意在向國內外表明，俄方不會在領土問題上妥協，也不會接受日本歸還領土的要求。

精華 FAQ

  • 普亭造訪的是千島群島中的擇捉島，俄羅斯稱伊圖魯普島。該島屬於俄日長期未解的領土爭議核心，也是日本所稱北方四島之一。

  • 日本外務大臣茂木敏充在X上發文強烈抗議，重申包括擇捉島在內的北方四島無論從歷史或國際法角度看，都是日本的固有領土。

  • 分析認為，普亭首次親訪千島群島是向國內外展示俄羅斯不會在領土問題上妥協，也不會接受日本要求歸還北方四島的立場。

普亭 俄羅斯

上一則

歐洲日全食奇景 夕陽消失 數百萬人齊聚西班牙追日

延伸閱讀

美情報：普亭最快今秋攻擊北約成員國 可能採網攻或地面入侵

美情報：普亭最快今秋攻擊北約成員國 可能採網攻或地面入侵
澤倫斯基：最多5萬名北韓軍人將部署至俄羅斯

澤倫斯基：最多5萬名北韓軍人將部署至俄羅斯
川普與普亭談話奏效 俄釋放前美陸戰隊員

川普與普亭談話奏效 俄釋放前美陸戰隊員
川普祕密換機小兒科...普亭藏行蹤到官邸辦公室都一樣 植物枯萎才露餡

川普祕密換機小兒科...普亭藏行蹤到官邸辦公室都一樣 植物枯萎才露餡

熱門新聞

阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海。（美聯社）

日媒爆料習近平1罕見舉動 令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

2026-08-10 01:20
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32
美國陸軍4月底在德國舉行「聯合決心」演習，一名士兵操演無人機。(路透)

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅

2026-08-12 21:48
敘利亞前總統阿塞德。（路透檔案照）

敘利亞前總統阿塞德被判死刑

2026-08-11 12:57

超人氣

更多 >
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習