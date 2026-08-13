普亭首登俄日領土爭議北方四島 日抗議：我國固有領土

俄羅斯總統普亭12日在薩哈林州外海視察太平洋艦隊演習最後階段期間，登上「瓦良格號」近衛飛彈巡洋艦。（歐新社）

俄羅斯 總統普亭 前往遠東的薩哈林州期間，13日造訪俄日存在領土爭議的千島群島擇捉島，日本外務大臣茂木敏充隨即提出強烈抗議。

路透與塔斯社報導，莫斯科與東京從未簽署正式的第二次世界大戰和平條約，主要障礙是雙方對日本稱為北方領土的島嶼存在尚未解決的領土爭議。俄羅斯實際控制整個千島群島，並稱為庫里爾群島（Kuril Islands），擇捉島則稱為伊圖魯普島（Iturup）。

根據報導，這是普亭首次親自造訪千島群島。他在視察俄羅斯遠東地區的海軍演習後，造訪伊圖魯普島上的亞斯內魚類加工廠。克里姆林宮新聞處發布的影片顯示，身穿深色西裝的普亭站在室內，看著桌上的大型鮪魚和大比目魚，兩名官員則談論漁業與魚類洄游習性。

影片可見，普亭停下來品嘗當地魚卵，並對一群伊圖魯普島居民表示：「你們那裡的天氣真好，就像度假勝地一樣！」一名看似30多歲的女子開玩笑回答：「我們還以為是您安排的！」

▲ 影片來源：X平台＠Кремлевский пул РИА（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

TBS電視報導，茂木敏充在外務省的X發文表示：「我今天獲悉俄羅斯總統普亭造訪擇捉島。包括擇捉島在內的北方四島，無論從歷史或國際法角度來看，都是我國固有領土，日本政府對這次訪問提出強烈抗議。」

共同社報導，包括前蘇聯時期在內，普亭是第二位造訪北方四島的國家元首；俄羅斯前總統麥德維夫曾於2010年11月造訪國後島，成為首位造訪北方四島的俄羅斯總統。分析認為，普亭此舉意在向國內外表明，俄方不會在領土問題上妥協，也不會接受日本歸還領土的要求。