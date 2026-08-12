川普祕密換機小兒科...普亭藏行蹤到官邸辦公室都一樣 植物枯萎才露餡

俄羅斯總統普亭（右）5日在莫斯科克里姆林宮，與俄國別爾哥羅德州代理州長舒瓦耶夫（左）會面。(路透)

美國總統川普 因接獲暗殺威脅，以總統專機空軍一號施展障眼法，堪稱一起令人震驚的官方欺瞞事件。不過，與俄羅斯 總統普亭 行蹤的保密程度相比，仍是小巫見大巫。紐約時報12日報導，普亭的活動籠罩在重重謎團中，記者甚至曾試圖觀察他辦公室植物的枯萎情況，追查他的行蹤。

部分記者今年為了查明普亭的電視會議是否真如克里姆林宮所稱的時間舉行，便採取前述的植物觀察法。普亭辦公室植物葉片的枯萎情況似乎出現逆轉，顯示那些會議實際舉行的日期與公開順序可能與官方說法不符。

對普亭而言，這種欺瞞手段早已司空見慣。相較之下，白宮直到華盛頓郵報本周揭露，才公開川普7月在土耳其一處停機坪祕密換機的消息，因而遭到批評。俄羅斯調查記者魯賓（Mikhail Rubin）2020年率先報導，普亭在莫斯科郊區及黑海度假勝地索契的官邸內，使用外觀相同的辦公室，讓克里姆林宮得以謊報他的所在地。魯賓形容，川普換機的障眼法「與俄羅斯相比，只是小兒科」。

目前住在美國北卡羅來納州、擔任《Proekt》副總編輯的魯賓，10年前為一家俄羅斯商業報紙報導克里姆林宮時，首次察覺普亭隱藏行蹤的手法。有一次，他碰巧看見俄羅斯安全會議成員抵達參加會議，但普亭的辦公室直到數天後才宣布這場會議，彷彿事情才剛發生。他因而明白：「普亭的公共形象是塑造出來的，從頭到尾都是徹底的謊言。」

根據新聞報導與衛星影像，普亭的維安機構打造總統專用列車，並在至少3處鄉間官邸附近設置專用鐵路支線和祕密車站。魯賓和其他記者還發現，普亭在多處官邸設置幾乎一模一樣的辦公室，使會議影像無法洩露他的所在位置。政府官員也被迫配合，在與普亭的會議播出前保守祕密。這些會議有時數周後才會播出，官員屆時還得假裝會議是在當天舉行。

俄羅斯新聞界甚至有一個專門形容普亭延後公開會議的術語：konservy，也就是「罐頭」。流亡海外、持續報導克里姆林宮的俄羅斯記者魯斯塔莫娃（Farida Rustamova）曾指出，與普亭進行電視會議的對談者有時會談到已經過時的事件；至少有一次，對談者的服裝和髮型也與其他公開露面時不一致。她形容，在俄羅斯，官方對總統行蹤說謊「根本是家常便飯」。

克里姆林宮過去曾否認在普亭行蹤上欺瞞大眾，並未回應置評要求。不過，普亭對保密與安全的執著似乎在新冠疫情期間進一步加深，並在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後達到新高峰。尤其隨著烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，不僅促使當局關閉行動網路，據報也限制了普亭的出行。

魯斯塔莫娃表示，莫斯科如今有人猜測，那些在市區街道上疾駛、被認為載著普亭的龐大車隊，有時其實只是誘餌。一名與克里姆林宮關係密切的消息人士也提出相同說法。

對普亭而言，這種欺瞞不僅關乎安全，也在於營造他行程滿檔、一切盡在掌控的形象。相較之下，美國媒體如此密集追蹤總統的一舉一動，即使在烏克蘭戰爭與疫情爆發前，在俄羅斯也難以想像。

不過，川普政府限制新聞媒體，並就7月安卡拉祕密換機行動誤導外界，在部分俄羅斯人眼中仍似曾相識。魯賓說：「從這個意義上來看，普亭就像一個把周遭一切推向荒謬極致的諷刺人物。在我看來，川普才剛開始朝這個方向前進。」