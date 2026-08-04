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日2026防衛白皮書出爐 指中國為「最大戰略挑戰」 台海論述微調

記者雷光涵／即時報導
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日本防衛大臣小泉進次郎4日在日本內閣會議報告2026年版防衛白皮書。圖為1月資料...
日本防衛大臣小泉進次郎4日在日本內閣會議報告2026年版防衛白皮書。圖為1月資料照。(美聯社)

日本防衛省今天公布「2026年版防衛白皮書」，指中國軍方航艦在太平洋活動不斷擴大，強調中國的軍事活動「是嚴重關切事項，是前所未有的最大戰略性挑戰」。關於台海情勢，新版文字刪除「攸關日本安全保障」等字句，僅保留「台海情勢穩定，對國際社會穩定很重要」。

日本防衛大臣小泉進次郎在今（4日）日本內閣會議報告2026年版防衛白皮書，表示為應對運用AI與無人機的新型作戰方式，強化國防相關生產與技術基礎十分重要。針對中國，白皮書指出中國正急速提升軍事力的質與量，台海情勢穩定對國際社會的穩定至關重要，日本也有必要保持更高的緊張感、密切關注。

白皮書介紹至2026年5月底中國軍方航艦的活動狀況，分析稱中方正在提升遠海和空中作戰執行能力。關於在台灣周邊的演習，白皮書指「封鎖是強迫台灣統一的手段之一」，認為軍事活動趨於頻繁，「無法否認中台間的緊張可能加劇」，文字與去年版本相同。但增加具體表述，指在演習之際，中國海警會公布在台灣周邊實施登船檢查、扣押演練以及執法巡邏。

去年日相高市早苗指「台灣有事」可能危及日本的存立事態，符合自衛隊出動的要件，引發中國強烈不滿，日中關係陷入僵局至今。2025年版白皮書提及「台海情勢穩定，不僅攸關日本安全保障，對國際社會穩定也很重要」，明確把台海穩定與日本自身安全保障連結，但新版不再明文寫出「攸關日本安全保障」，只保留「攸關國際社會穩定」。

防衛研究所中國研究室主任研究官杉浦康之在2025年版專欄中指中國的行動是「以力量單方面改變現狀」，2026版改為「以力量或威嚇單方面改變現狀」，可能反映他將海警活動、封鎖演練與認知戰等，視為改變現狀的手段之一。

精華 FAQ

  • 白皮書稱中國軍事活動是嚴重關切事項，並將其定義為「前所未有的最大戰略性挑戰」，反映日本對中國軍力快速擴張、航艦遠海活動及區域影響力提升的高度警戒。

  • 新版刪除「攸關日本安全保障」等字句，只保留「台海情勢穩定對國際社會穩定很重要」，顯示日本仍關注台海，但表述上不再直接把台海穩定與日本自身安全綁定。

  • 白皮書指出中國在台灣周邊的軍事演習、海警登船檢查與扣押演練持續增加，並認為封鎖可能是迫使台灣統一的手段之一，顯示中台緊張有升高風險。

日本 小泉進次郎

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