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加籍華女在比利時被捕 涉北約間諜案 路透：疑為中國工作

中央社／布魯塞爾30日綜合外電報導
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北約標示。(路透)
北約標示。(路透)

比利時日前逮捕張姓中國裔加拿大籍女子，檢方指她涉嫌在北大西洋公約組織（NATO）軍事總部實習期間，替第三國從事間諜活動。路透30日引述消息來源說法，疑她是為中國當間諜。

比利時檢方25日公布時，並未說明這名女子是為了哪個國家或組織當間諜。如今兩名消息人士向路透表示，相關國家是中國。

中國外交部、中國駐布魯塞爾大使館，均未立即回覆路透的詢問。

路透引述知情人士表示，這名女子名為Claire Zhang，年約30多歲，並非學生。約一年前來到蒙斯（Mons），開始在北約軍事總部「歐洲盟軍最高指揮部」（SHAPE）實習，在資訊科技部門工作。張在比利時登記為單身且無子女。

根據新唐人電視台報導，此女姓名張碧薇（Biwei Zhang，音譯），在職場上使用英文名Claire Zhang；社群媒體則使用Catina Zhang。

路透報導，張並未立即回應發送到她社群帳號的訊息，也未就相關指控公開發表任何意見，也沒有代表她的律師出面說明。

根據消息人士證實的社群網路服務網站LinkedIn資料，張過去曾在歐洲太空總署（ESA）及世界貿易組織（WTO）工作。

●加拿大檢討安全審查程序

依規定，北約對實習生的安全查核工作，由原屬國家負責，張當初的安全查核工作由加拿大進行。

加拿大公共安全部長安南達桑加雷（Gary Anandasangaree）本周稍早表示，將檢討加拿大的安全審查程序，並強調「查明事件真相至關重要」。

比利時檢方指出，在觀察到她的行為後，歐洲盟軍最高指揮部隨即向比利時情報單位通報她的可疑行為。

最高指揮部發言人表示，目前沒有任何跡象顯示此次事件有影響到北約的作戰準備、指揮與管制或正在進行的任務。

檢方28日表示，張的審前羈押期已延長了一個月，不得保釋。一名發言人今天指出，張已對此提出「抗告」，相關裁決預計在未來兩周內出爐。

精華 FAQ

  • 比利時檢方指控一名張姓中國裔加拿大籍女子，涉嫌在北約軍事總部實習期間替第三國從事間諜活動；路透消息來源進一步稱，該第三國疑似是中國。

  • 她約30多歲，名為Claire Zhang，在蒙斯的北約歐洲盟軍最高指揮部SHAPE資訊科技部門實習，並非學生，過去曾在歐洲太空總署與世界貿易組織任職。

  • 張已被延長羈押一個月且不得保釋，並已提出抗告；加拿大表示將檢討安全審查程序，北約則說目前沒有跡象顯示事件影響作戰準備或指揮管制。

北約 間諜 北大西洋公約組織

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