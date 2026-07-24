捷克將售蒙特內哥羅2802萬美元軍備 支持2028年入歐盟

捷克總理巴比斯24日與蒙特內哥羅總理於布拉格會談後宣布，捷克將向蒙特內哥羅售出總值2420萬歐元武器與軍事裝備。（路透資料照片）

捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）今天與蒙特內哥羅總理史帕奇（Milojko Spajić）於布拉格會談後宣布，捷克將向蒙特內哥羅售出總值2420萬歐元（約2802萬美元）武器與軍事裝備。巴比斯也重申捷克支持蒙特內哥羅加入歐盟 ，盼能在2028年正式成為歐盟成員。

捷克與蒙特內哥羅國防部 今日簽署「武器裝備與軍事物資合作執行協議」，未來蒙特內哥羅武裝部隊將正式採用捷克製造的武器裝備，象徵兩國防務合作邁入新階段。

巴比斯表示，此次軍售內容包括數千件武器、彈藥及其他捷克製軍事裝備，是雙方合作的重要里程碑，也將為未來更多國防合作計畫奠定基礎。他強調，蒙特內哥羅是北約成員國，捷克樂見雙方持續深化安全與軍事合作。

隨後，捷克軍工企業Colt CZ Group證實，將依據協議向蒙特內哥羅軍方供應CZ BREN 3突擊步槍、手槍、狙擊步槍、衝鋒槍、相關配件及各類小口徑彈藥。Colt CZ Group執行長穆西爾（Radek Musil）表示，這項合作充分展現蒙特內哥羅對捷克國防工業與產品的信任。

除國防合作外，巴比斯也重申捷克支持蒙特內哥羅加入歐盟，並表示蒙特內哥羅具備良好的入盟條件，希望能於2028年正式成為歐盟成員。

巴比斯指出，蒙特內哥羅已採用歐元，改革進展順利，捷克將持續提供必要支持。此外，他也歡迎蒙特內哥羅決定於今年底前在布拉格設立大使館，進一步深化雙邊外交關係。

史帕奇則表示，希望擴大布拉格與蒙特內哥羅濱海城市蒂瓦特（Tivat）之間的航空運輸，目前每週五班的直航未來可望延伸至冬季航班，並考慮新增轉機航線。他並指出，捷克是蒙特內哥羅推動入歐盟進程的重要合作夥伴，希望借鏡捷克在加入歐盟過程中的經驗。

雙方會談亦聚焦經濟合作議題。兩位總理認為，除國防產業外，雙方在能源、交通運輸、醫療保健等領域均具備廣闊合作空間，並討論捷克企業參與歐盟基金支持計畫、促進投資及雙邊貿易等事宜。

巴比斯表示，雙方已同意召開捷克－蒙特內哥羅經濟合作委員會，進一步推動各項合作計畫。

史帕奇在訪捷期間，也拜會捷克總統帕維爾（Petr Pavel）。帕維爾表示，蒙特內哥羅積極推動改革，正穩步邁向加入歐盟，其努力令人聯想到捷克20多年前加入歐盟前的歷程。

雙方一致同意，未來將持續深化交通、能源、醫療、國防、科學研究及觀光等多個領域的合作，以進一步鞏固兩國夥伴關係。