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曾批川普離譜、政治有毒...新任英相柏能熱線川普 通話內容曝光

編譯盧思綸／即時報導
英國工黨黨魁柏能20日接任新任首相。(美聯社)
英國工黨黨魁柏能20日接任新任首相。(美聯社)

英國新任首相柏能20日就任後隨即與美國總統川普通話。川普當天證實，兩人討論北海石油、貿易、軍事同盟及荷莫茲海峽除雷等議題，形容通話「非常愉快」且「很有意思」，並透露雙方不久後將會面。柏能曾反對川普第一任訪問英格蘭，6月才批評美國政治有毒，不過他這次在通話中邀請川普2027年赴英出席可能在曼徹斯特舉行的二十國集團（G20）峰會。

時代雜誌報導，柏能入主唐寧街不久便與川普通話。根據英方聲明，柏能在通話中強調對國防與安全的重視，並稱保障英國及盟友安全是他的首要任務；並重申英國將致力維護船隻在荷莫茲海峽上安全通行。

過去曾反對川普第一任期訪問英格蘭的柏能，在這次通話中邀請川普未來拜訪英國，出席2027年可能在曼徹斯特舉行的G20峰會。

川普20日在真實社群發文證實這次通話，稱過程「非常愉快」「很有意思」，而且討論許多議題，包括雙邊的「良好關係」。

川普透露，討論議題包括北海石油、貿易、軍事同盟，以及荷莫茲海峽除雷等；而兩人不久後將會晤。他還說，柏能肩負重任，但相信柏能有能力完成，而美國也將提供協助，並祝福柏能好運、一切順利。

柏能上任後面臨的首要外交挑戰之一，是修復近月明顯降溫的英美關係。

自2月以來，川普因前首相施凱爾等歐洲領袖拒絕參與伊朗戰爭多次發難。美伊緊張情勢3月升至高點時，川普更公開嘲諷施凱爾「不是邱吉爾」，並指控他破壞英美關係。

柏能與川普在政治理念上仍有明顯分歧。柏能去年曾批評川普重返白宮為全球帶來不穩定，並稱川普所作的多項決定，包括處理俄烏戰爭的方式，都「相當離譜」。

柏能6月競選梅克菲爾德補選時曾警告，英國正走向美國式的兩極化政治，形容這種政治文化充滿毒性，並使社區民眾不再合作。

川普則長期批評英國的氣候與能源政策，尤其反對施凱爾政府計畫在2030年前逐步淘汰化石燃料發電，以及停止核發新的北海石油與天然氣開採執照。

柏能對北海油氣開發的態度保留相對彈性。他6月初表示，自己並未抱持固定立場，不排除重新檢討相關政策。

川普也在柏能入主唐寧街前夕聲稱，柏能將全面開放北海石油開採。不過，柏能目前尚未作出正式宣布；有報導指出，他可能在不核發新執照的情況下，加速開發已取得許可但尚未開採的北海油田。

精華 FAQ

  • 川普證實雙方討論了北海石油、貿易、軍事同盟，以及荷莫茲海峽除雷等議題，並稱通話非常愉快、很有意思，還透露兩人不久後將會面。

  • 英方聲明指出，柏能強調國防與安全是首要任務，並表示要保障英國及盟友安全，同時重申英國會致力維護船隻在荷莫茲海峽的安全通行。

  • 柏能過去曾批評川普重返白宮帶來不穩定，也指其政策相當離譜，還批美國政治有毒；但在英美關係降溫之際，這次通話被視為修復雙邊關係的關鍵一步。

川普 荷莫茲海峽

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