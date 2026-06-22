資深閣員也不挺施凱爾？英外交大臣：必須請辭

英國「觀察家報」(The Observer)20日報導，預期英國首相施凱爾 將於22日宣布辭職，同時說明離任時程及相關安排。不過，路透指出，一名政府消息人士透露，施凱爾目前仍專注於政務，會繼續堅守首相職位。

觀察家報稍早還報導，施凱爾目前正在契克斯(Chequers)的鄉間宅邸與妻子討論此事，尚未做出最後決定。

英國天空新聞則爆料，外交大臣古柏(Yvette Cooper)已告知施凱爾，說他必須請辭。天空新聞指出，古柏是施凱爾內閣中最資深的大臣之一，據稱已在周末私下向施凱爾傳達這個訊息。

不久前，英國商業與貿易大臣凱爾(Peter Kyle)告訴天空新聞，他19日起就沒有與施凱爾說過話，但他說自己和施凱爾已針對施凱爾面臨的挑戰進行過一次「坦誠的對話」。

工黨高層人士預期，他最快將於22日發表明確聲明，說明他的未來動向。

外界普遍將柏能視為最有可能接替施凱爾出任工黨黨魁的熱門人選。現年56歲的柏能19日在重要補選中勝出，贏得國會席次，為他對陷入困境的首相施凱爾發起領導權挑戰鋪路。柏能也已表明將挑戰工黨黨魁和首相大位。柏能曾任衛生大臣，自2017年起擔任大曼徹斯特市長。