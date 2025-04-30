加國大選／曾對付過川普 卡尼：危機時我最能發揮作用

加拿大總理卡尼（右）28日才帶領自由黨打贏國會大選，29日馬上回去上班，因總席次未過半，預計自由黨將組成少數政府。（路透）

加拿大 總理卡尼 領導的自由黨贏得聯邦大選，將繼續執政。卡尼從未擔任國會議員卻出任總理，這在加國史上是頭一遭，但他過去曾在多個艱困時刻擔當領袖角色。

中央社報導，卡尼(Mark Carney)曾在這次選戰中表示：「在危機時刻我最能發揮作用，承平時期我反而表現沒那麼好。」

現年60歲的卡尼3月當選自由黨黨魁，從同黨的前總理杜魯多接任大位，成為加國首名沒有國會議員或內閣首長經驗的總理。卡尼過去未曾競選公職，這本來有損他的候選地位，但他在央行的顯著經驗成為其助力，自許是唯一準備好應對川普 的人。

自由黨選情原本不佳，但卡尼他成功說服選民，他應對金融危機的過往經驗讓他有能力帶領加拿大度過美國總統川普開啟的貿易戰。

卡尼已婚育有4女，出生在靠近北極的加國西北地方(Northwest Territories)小鎮史密斯堡(Fort Smith)，並在加國城市艾德蒙頓(Edmonton)成長；他曾擁有英國籍，但已放棄。

卡尼和許多加拿大人一樣，年輕時愛打冰上曲棍球，還擁有美國哈佛大學(Harvard University)與英國牛津大學(Oxford University)學歷。他在華爾街知名投資銀行高盛(Goldman Sachs)任職初期便賺進大筆財富，他也在紐約、倫敦、東京和多倫多工作過。

之後卡尼出任加國公職，並在2008年獲時任保守黨總理哈珀(Stephen Harper)任命為加國央行加拿大銀行(Bank of Canada)總裁。

不久後發生全球金融危機，加國在卡尼等一群官員引導下，毫髮無傷地度過國際金融崩潰險境。

2013年時任英國首相卡麥隆(David Cameron)任命卡尼出任英國央行英格蘭銀行(Bank of England)總裁，使他成為1694年英銀創立以來首位非英國人總裁。

英國2016年舉行公民投票決定脫離歐洲聯盟(EU)後，卡尼當時也在安撫市場情緒上扮演關鍵角色。

卡尼最近現身一個加拿大喜劇節目時，主持人點名全球金融危機、英國脫歐和川普貿易戰等經濟大動盪都是在卡尼出任要職後發生，還開玩笑說這可能是卡尼「帶衰」。卡尼則笑著回應：「恰好相反，我就是來解決這些問題的。」

卡尼上周也說，不像在野黨保守黨領袖博勵治，他曾處理過預算、經濟也應對過危機，「現在需要的是經驗，不是實驗」。

英國廣播公司(BBC)報導，卡尼任職英國央行期間，積累豐富應對川普的經驗。2011年至2018年，卡尼也擔任國際監管機構金融穩定委員會主席；該機構負責協調世界各地監管機構的工作，使卡尼在全球應對川普第一任期政策上扮演要角。

卡尼此前也是G20會議常客，可從旁觀察川普在全球舞台的表現。當時他將對川普的看法放在心裡，但近期卡尼已更直言不諱。川普屢次稱要讓加拿大成為美國第51州，卡尼直接把川普比作「哈利波特」的反派，曾說川普這類說法就像佛地魔的言論。

BBC說，隨著貿易戰持續，卡尼似乎準備堅守立場；他聲稱將繼續徵收反制關稅，直到美國人對加拿大展現尊重，並對自由和公平貿易做出可信和可靠承諾。