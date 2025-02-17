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北約末日？歐盟外交官：美俄聯手想摧毀歐洲

編譯馮克芸╱綜合16日電
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2月14日是2025年慕尼黑安全會議第一天，美國副總統范斯(右二)、美國國務卿魯比歐(右三)與烏克蘭總統澤倫斯基(左三)會晤。(美聯社)
2月14日是2025年慕尼黑安全會議第一天，美國副總統范斯(右二)、美國國務卿魯比歐(右三)與烏克蘭總統澤倫斯基(左三)會晤。(美聯社)

美國政治新聞網站Politico的評論版主編戴特米爾（Jamie Dettmer）15日以「這是北約末日嗎」為題，說明歐洲國家對美國川普政府調停俄烏戰的種種言行感到極為震驚。一位歐盟資深外交官悲觀地說，如今歐洲面對的是美俄聯盟──俄國總統想摧毀歐洲，美國總統同樣想摧毀歐洲；美歐之間的跨大西洋聯盟「結束了」。

戴特米爾提到，14日至16日召開的德國慕尼黑安全會議期間，歐洲人不禁覺得自己正目睹美歐開始分裂。過去歐洲每逢困難之際都可求助美國，如今歐洲能向誰求助？也許得自救。

姑息主義一詞正在歐洲不絕於耳。立陶宛前外長藍斯柏吉斯說，川普2.0國防部長赫塞斯日前在歐洲最令人不寒而慄的一句話是，他提醒歐洲人，美國無法再保證歐洲安全，「這是戰略現實」。換句話說，歐洲現在失去美國的奧援。

赫塞斯日前的歐洲行更表明要歐洲人「別把山姆大叔當傻瓜大叔」，「川普總統不會允許（這種事），（你們歐洲人）別搞錯了」。

藍斯柏吉斯直言，感覺就是一個時代的結束，「這很可能代表北約衰落的來臨」。他認為美國很快就會宣布從歐洲撤離2萬名美軍。

總部位在倫敦的智庫皇家國際事務研究所研究員吉爾斯表示，川普對俄羅斯總統普亭的直接態度，以及赫塞斯日前在布魯塞爾透露，俄烏戰爭和談還沒開始，美方就先默許了俄方若干核心要求，這對烏克蘭及歐洲的未來是雙重打擊。

吉爾斯還說，若川普「擔保」稱普亭「保證」對歐洲沒有進一步的領土野心，美方也接受俄國侵略者保留其奪占的烏克蘭領土來交換和平，這就有1938年的既視感。當時納粹德國領袖希特勒曾「保證」只要捷克部分領土，並無更大野心，時任英相的張伯倫信了，並接受希特勒提出的諸多無理要求，還簽了和平協定，但半年後希特勒就滅了捷克、一年後入侵波蘭。

有歐洲人開始懷疑並擔心川普政府不是朋友而是敵人。前德國駐美大使、曾任歐洲安全與合作組織（OSCE）烏克蘭調停人的伊辛格坦言，也許歐洲需要被電擊，被震撼到更積極主動和自力更生。

美媒Axios報導也寫道，在赫塞斯和美國副總統范斯日前的歐洲行後，「沒人會再以為川普是堅定的歐洲支持者」，不管是揚言從丹麥手中拿走格陵蘭，或選利雅德當俄烏戰爭和談的調人，川普第二任很可能意味跨大西洋關係日薄西山。

歐洲領袖近一年來雖早就為川普回任未雨綢繆，但歐洲人上周經歷的震撼、窒息和羞辱，恐比他們最糟的夢魘還糟。

川普 赫塞斯 烏克蘭

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