金融時報：兩大臣介入中國駐英新大使館案 可能有條件批准建館

金融時報報導，英外交大臣拉米與內政大臣庫珀介入中國新大使館案，將有條件批准建館提案。圖為中國計畫興建新大使館的英國皇家鑄幣廠舊址，占地70萬平方英尺。 (路透)

根據英國《金融時報》報道，在與中國政府數年的爭論之後，英國政府可能會批准在倫敦皇家鑄幣廠舊址開設新的中國大使館，這將是中國在歐洲最大的使館，但必須滿足一系列條件。

報導稱，工黨施凱爾 內閣的高級部長介入了中國在倫敦建造大型新大使館的規劃申請，去年訪問中國的外交大臣戴維．拉米和內政大臣伊薇特．庫珀均表示支持在皇家造幣廠新建佔地 20,000 平方米的巨型場地的提議。

根據《金融時報》，他們在周二致函英國規劃檢查機構的聯名信中強調，「各國在彼此首都擁有正常運作的外交館舍的重要性」，但也同時說明了在這一有爭議的擬議地點建館所需的條件。

英國財政大臣蕾切爾．里夫斯 (Rachel Reeves) 日前展開對北京和上海的訪問，與中國國務院副總理何立峰共同主持第十一次中英經濟財金對話。這是自 2017 年以來的首次此類訪問，工黨政府認為這對英國經濟關係很重要。

拉米和庫珀在信中提醒，在住房大臣兼副總理安吉拉．雷納做出決定之前，倫敦警察廳已經「撤回了對中國在倫敦一平方英里附近建設外交大樓的計劃的反對」。

但兩人堅持認為，中國必須同意改變一個小的設計元素，並放棄英國首都其他七個場所的外交認可。

在倫敦塔附近建造大使館的計劃最初於 2022 年被陶爾哈姆萊茨自治市議會否決，而中國國家主席習近平已向英首相施凱爾提出對該計劃的關切。英國首都倫敦的報紙《城市早報》（City AM）報導，但國會議員們對金融時報這一消息提出了安全擔憂，前外交事務特別委員會主席、對華鷹派艾麗西亞．卡恩斯(Alicia Kearns)稱這是「悲傷的一天，政府高層將取悅外國獨裁者置於英國國家安全之上」。

保守黨住房、社區和地方政府影子部長凱文．霍林拉克（Kevin Hollinrake） 表示：「施凱爾、大衛．拉米、蕾切爾．里夫斯和伊薇特．庫珀究竟是住在哪個星球？ 」「你到底為什麼要依靠警方和規劃部門批准中國大使館的建設，而不顧國家和當地居民的安全和經濟利益？」

霍林拉克告訴《城市早報》：「我們需要安吉拉．雷納完全透明地解釋她為何提出這份規劃申請，因為此前曾有一份相同的申請被市議會拒絕。」他說，「鑑於總理在與中國國家主席會面後發表的聲明，似乎可能的答案是施凱爾屈服於中國的政治壓力。