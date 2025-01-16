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金融時報：兩大臣介入中國駐英新大使館案 可能有條件批准建館

記者黃國樑／即時報導
金融時報報導，英外交大臣拉米與內政大臣庫珀介入中國新大使館案，將有條件批准建館提案。圖為中國計畫興建新大使館的英國皇家鑄幣廠舊址，占地70萬平方英尺。 (路透)
金融時報報導，英外交大臣拉米與內政大臣庫珀介入中國新大使館案，將有條件批准建館提案。圖為中國計畫興建新大使館的英國皇家鑄幣廠舊址，占地70萬平方英尺。 (路透)

根據英國《金融時報》報道，在與中國政府數年的爭論之後，英國政府可能會批准在倫敦皇家鑄幣廠舊址開設新的中國大使館，這將是中國在歐洲最大的使館，但必須滿足一系列條件。

報導稱，工黨施凱爾內閣的高級部長介入了中國在倫敦建造大型新大使館的規劃申請，去年訪問中國的外交大臣戴維．拉米和內政大臣伊薇特．庫珀均表示支持在皇家造幣廠新建佔地 20,000 平方米的巨型場地的提議。

根據《金融時報》，他們在周二致函英國規劃檢查機構的聯名信中強調，「各國在彼此首都擁有正常運作的外交館舍的重要性」，但也同時說明了在這一有爭議的擬議地點建館所需的條件。

英國財政大臣蕾切爾．里夫斯 (Rachel Reeves) 日前展開對北京和上海的訪問，與中國國務院副總理何立峰共同主持第十一次中英經濟財金對話。這是自 2017 年以來的首次此類訪問，工黨政府認為這對英國經濟關係很重要。

拉米和庫珀在信中提醒，在住房大臣兼副總理安吉拉．雷納做出決定之前，倫敦警察廳已經「撤回了對中國在倫敦一平方英里附近建設外交大樓的計劃的反對」。

但兩人堅持認為，中國必須同意改變一個小的設計元素，並放棄英國首都其他七個場所的外交認可。

在倫敦塔附近建造大使館的計劃最初於 2022 年被陶爾哈姆萊茨自治市議會否決，而中國國家主席習近平已向英首相施凱爾提出對該計劃的關切。英國首都倫敦的報紙《城市早報》（City AM）報導，但國會議員們對金融時報這一消息提出了安全擔憂，前外交事務特別委員會主席、對華鷹派艾麗西亞．卡恩斯(Alicia Kearns)稱這是「悲傷的一天，政府高層將取悅外國獨裁者置於英國國家安全之上」。

保守黨住房、社區和地方政府影子部長凱文．霍林拉克（Kevin Hollinrake） 表示：「施凱爾、大衛．拉米、蕾切爾．里夫斯和伊薇特．庫珀究竟是住在哪個星球？ 」「你到底為什麼要依靠警方和規劃部門批准中國大使館的建設，而不顧國家和當地居民的安全和經濟利益？」

霍林拉克告訴《城市早報》：「我們需要安吉拉．雷納完全透明地解釋她為何提出這份規劃申請，因為此前曾有一份相同的申請被市議會拒絕。」他說，「鑑於總理在與中國國家主席會面後發表的聲明，似乎可能的答案是施凱爾屈服於中國的政治壓力。

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