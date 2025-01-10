法國網紅之亂延燒 恐引爆與阿爾及利亞外交危機

法國內政部長霍塔尤。(路透)

今年1月初起，法國多位網紅因散播對反阿爾及利亞政權者的仇恨、暴力與恐嚇言論，陸續遭到警方逮捕；事件越演越烈，不少人認為背後有阿國政府操作痕跡，恐上升為兩國外交危機。

已居住法國30多年的的阿籍網紅Doualemn日前在TikTok 上散播煽動暴力的影片而在法國遭到逮捕。擁有13萬粉絲的他在影片中以阿拉伯文鼓吹人們對一位貌似住在阿國的異議人士「嚴刑拷打」，甚至揚言「殺了他」。影片5日遭通報，59歲的Doualemn隨即被撤銷居留證，逮捕並下令驅逐出境。

然而9日晚間，阿爾及利亞邊界警察竟以「此人禁入阿國領土」為由拒收Doualemn，押送的法國警察今天只得把他再度押回，引發各界譁然與批評。目前他被送至行政拘留中心等待判決，兩國恐將針對此事進行進一步交涉。

內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）對此非常不滿，今天受訪時表示：「我表達我的震驚，我們和阿爾及利亞已經來到了令人極度憂心的臨界點。阿爾及利亞試圖羞辱法國。」

光是上一週，就有3位阿爾及利亞與1位法阿雙國籍者因上傳煽動對反阿國政權人士採取暴力行動遭捕，而他們的仇恨、暴力影片幾乎都在相近時間上傳。

50多歲的雙國籍網紅Sofia Benlemmane在TikTok上有幾十萬粉絲，她從9月開始上傳用阿拉伯文辱罵法國，以及暴力威脅阿爾及利亞反對派人士的影片。如今她已被抓至拘留所等待審判。

去年12月10日，網紅Bazooka則上傳影片，辱罵阿爾及利亞反對派為「背叛者」，更威脅要將其「割喉」。

幾乎同時，擁有上百萬觀看的TikTok網紅Laksas06上傳影片說道：「誰敢碰阿爾及利亞，想讓它垮台...我們是在外的戰士... （阿國總統）塔布納（Abdelmadjid Tebboune）先生，您別擔心」，甚至在影片中表示要成為阿國的「烈士」。

另兩位被捕的是25歲網名Zazou Youssef的TikTok網紅，以及31歲的Imad Tintin。前者在影片中煽動在法國與阿爾及利亞發動攻擊，因此被以「讚揚恐怖主義」遭起訴；後者則在已被撤下的影片中鼓吹「在法國土地上活燒、殺戮、性侵」。兩人目前都在拘留所候審。

多位阿爾及利亞網紅連續遭逮捕，還有更多類似影片被民眾檢舉，掀起輿論熱議。反對阿國政權的阿裔社運人士班澤哈（Chawki Benzhera）示警，居法阿國人「如今的敵意程度前所未見」。

阿爾及利亞1962年脫離法國殖民統治獨立，兩國情感複雜，恩怨糾葛不斷。法國認為自己在幫助阿國站穩腳步；阿國則認為法方頤指氣使、指手畫腳。近月來，一連串事件更讓法阿外交關係再度惡化。

去年7月，總統馬克宏 （Emmanuel Macron）致函祝賀摩洛哥國王穆罕默德六世登基25周年時提到，摩洛哥提出的西撒哈拉自治計畫，是讓該地區問題「獲得政治解決的唯一基礎」。

西撒哈拉原為原屬西班牙殖民地，目前由摩洛哥實質掌控。然而，獲阿爾及利亞支持的波利薩里奧陣線（Polisario Front）聲稱擁有當地主權，發動「自衛戰爭」，尋求西撒哈拉獨立。

因此，將摩洛哥視為「世仇」的阿爾及利亞譴責法方「支持對西撒哈拉實施的殖民行為」，更以召回駐法大使、召見法國駐阿大使表達不滿。

另外，去年11月中，阿國政府以「危害國家安全罪」將法阿雙國籍知名作家桑薩（Boualem Sansal）逮捕入獄，並拒絕讓75歲病痛纏身的他獲得醫療協助。

馬克宏6日對此發言，表示阿國「不讓一位重病的人接受治療非常不光彩... 我即刻要求政府釋放桑薩」，讓兩國關係雪上加霜。

右派議員齊歐堤（Eric Ciotti）在Doualemn被阿國遣返後接受法媒採訪表示，應該終止阿國人民在法國入境、居留、就業上的優惠協議，「不要再接受任何一個阿爾及利亞人。」

大巴黎區長波克瑞斯（Valerie Pecresse）也在今天說，阿國政府的決定是「再一次令人無法忍受的挑釁」，同時支持重新討論對阿國公民的優惠協議。