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川普第二任期意在驚喜開局 邀中國扮配角

馬克宏計畫明年訪中國 港媒：為結束俄烏衝突尋求幫助

記者陳政錄／即時報導
圖為今年11月19日，中國國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見法國總統馬克宏。(新華社)
圖為今年11月19日，中國國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見法國總統馬克宏。(新華社)

繼去年4月訪問中國後，法國總統馬克宏很可能在明年再次赴中國訪問。據港媒報導，法國總統外事顧問博納本周帶領助手前往中國，時值馬克宏剛結束對波蘭的訪問，目的之一是為馬克宏計畫在新的一年訪問中國「打前站」。

據《南華早報》報導援引數名知情人士指出，法國總統馬克宏計劃在新的一年訪問中國。報導還稱，眼下外界對中國在結束俄烏衝突方面可能發揮的作用保持關注，歐洲一直尋求中國的幫助來結束衝突。

近期，馬克宏外事行程不斷，他在12月7日，和美國準總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基出席了慶祝巴黎聖母院重新開放的儀式。當時，華爾街日報報導，三方討論了所謂「利用中國對俄羅斯影響力」推動停火的想法。

接著，馬克宏12日在波蘭首都華沙，與波蘭總理圖斯克討論加強對烏克蘭的支持。

馬克宏和中國國家主席習近平近年一直保持互訪關係，去年4月，馬克宏和歐盟執委會主席范德賴恩一同訪陸，當時，馬克宏曾發表將積極與中國保持商業關係，歐中絕不能脫鉤，甚至是歐洲不該因台灣和中國起衝突的言論，引發熱議；今年5月，正值中歐經貿關係緊張之際，馬克宏也在法國高規格接待了習近平。

有關博納的訪陸訊息，中國外交部發言人毛寧12日已表示，博納（Emmanuel Bonne）13日至14日訪中，將與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行中法戰略對話，就執行兩國元首共識、加深中法各領域合作進行戰略溝通，並就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

馬克宏 烏克蘭 習近平

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