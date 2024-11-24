面對中國在印太擴張威脅 加拿大防長強調穿越台海重要性

加拿大國防部長布萊爾23日在「哈利法克斯國際安全論壇」上，重申加國海軍多次穿越台海航行的重要性。(美聯社)

第16屆「哈利 法克斯國際安全論壇」近日在加拿大 登場，美國之音報導，「中國」一詞在論壇會議上出現的頻率之高，堪稱排在俄羅斯之前的最大威脅。加拿大國防部 長布萊爾（Bill Blair）表示，要增加在印太的防務投入，並重申加國海軍多次穿越台海航行的重要性。

哈利法克斯國際安全論壇22日至24日在加拿大舉行，來自美國、加拿大、英國等十幾國的政要、高級將領和專家學者重點討論當下區域衝突與防務熱點。前總統蔡英文亦出席並發表演說。

綜合美國之音、法廣報導，加國防長布萊爾在論壇表示，「我們對手的威脅愈來愈大，中國、俄羅斯、伊朗和北韓的競爭活動是全球性的，他們實際上是相互關聯的，在挑戰我們所有人的安全和繁榮的國際秩序」。他並稱，「我們需要做得更多，需要投資自己的軍隊，也必須履行我們對盟友的義務。」

對於中國威脅，布萊爾提到，中國在北極圈的活動已經威脅到了美國和加拿大，完成承諾的國防支出指標迫切且必要。他說，「對手的威脅愈來愈大，我們需要投資自己的國防。中國正在愈來愈多地展示其實力，並利用其經濟實力妄圖實現重塑國際秩序的目標。」

報導指出，加拿大國防部重申了實施「印太戰略」的重要性，承諾在印太扮演重要角色，成為該地區更可靠的合作夥伴。布萊爾強調了過去一段時間內，加拿大海軍已經在台灣海峽進行了多次穿越航行，以此宣示維護航行自由的重要性。

報導指出，加拿大國防部希望透過增加在印太的防務投入，以獲得在新的威脅環境中保衛加國所需的解決方案。布萊爾表示，團結一致捍衛規則，所有人必須一起努力，「因為這是我們對抗中國在該地區和全球日益增長的影響力的努力的重要組成部分」。

布萊爾在記者會上則提到，「我們的敵手們正在迅速擴軍，」中國正在進行自二戰以來世界上最大規模的軍事集結，「這令人深感憂慮」。他並指，「我們必須跟上，不是為了參與衝突，而是為了防止衝突」。

關於美國議題，預期將在美國參議院外交關係委員會擔任主席和高級成員的共和黨參議員瑞胥（Jim Risch）和民主黨參議員沙欣（Jeanne Shaheen），對待中國的態度則是一致。

沙欣表示，「我們的對手正在關注烏克蘭發生的事情，他們正在關注我們是否會兌現我們的承諾」，她指稱，習近平正在密切關注對台灣動武的時間表，俄烏戰爭結果直接決定中國是否侵犯台灣」。

瑞胥則說，「美國扮演著重要的角色，但讓我們如此強大的是我們的盟友，特別是我們組建聯盟和合作的能力，北約將在烏克蘭戰爭中發揮重要作用，鞏固聯盟，能有效避免在台灣陷入衝突。」