面對川普新政...南韓喊雙邊關係再升級 坎伯強調美日韓同盟

美國副國務卿坎伯。(路透)

白宮易主衝擊美國對外關係？南韓外交部長趙兌烈18日表示，強烈相信韓美同盟會在未來幾年上升至新高度；美國副國務卿 坎伯說，國務院的政權交接中，美日韓同盟關係是重中之重。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）18日舉行南韓與美國戰略論壇，趙兌烈透過預錄影片表示，強烈相信韓美同盟會在未來幾年上升到一個新高度。

坎伯（Kurt Campbell）在同一場論壇表示，在國務卿布林肯（Antony Blinken）與總統當選人川普 提名的國務卿人選魯比歐（Marco Rubio）的交接工作中，兩人討論了拜登 政府現有且應該持續投入的戰略，且美日韓同盟關係是重中之重。

趙兌烈表示，在美選結果出爐後，國際圈子對於華府與盟國之間關係的關切增加了，但他強烈相信，韓美同盟會持續繁榮，並在未來幾年內上升至新高度。

趙兌烈說，在他與美方一系列關鍵人士的對話中，他相信美國對韓美同盟的支持超越黨派；包含需要強化應對北韓的核子威懾、擴大兩國在網路和其他領域的合作，並在造船、半導體、人工智慧（AI）與核能等領域，深化貿易與投資夥伴關係。

坎伯表示，因應中國大陸與北韓打造核武，與俄羅斯的核武恫嚇，美國堅定不移地信守延伸核威懾的承諾是非常有必要的（指美國對日韓撐起核保護傘）。

相較於拜登政府任內，三國領袖在美國總統度假的大衛營舉辦美日韓峰會，強化三邊關係；川普在第一任期間施壓日韓，要求他們分別提高駐地美軍的軍費負擔成本，路透報導，日本被要求分擔美軍的兩棲部隊與海軍戰艦在日本的部署支出，這是為了捍衛台灣抵禦來自中國大陸的攻擊。

路透報導，川普盟友6月向日韓官員保證，川普將支持深化美日韓關係。