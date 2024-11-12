南韓執政黨提出特別晶片法案 因應川普政策風險

三星電子和SK海力士周二股價繼續下跌，跌幅都在2.5%以上。(美聯社)

南韓 執政黨周一提出一項特別晶片 法案，將為半導體製造商提供補貼，並豁免全國工時上限，因應即將上任的美國總統川普 揚言祭出的種種措施所帶來的風險。

在川普可能加徵關稅並限制對中國銷售人工智慧（AI）晶片的影響，三星電子和SK海力士周二股價繼續下跌，跌幅都在2.5%以上。10月，川普還揚言取消美國聯邦政府對台積電、南韓三星和SK海力士等公司提供的晶片補貼。

上周，南韓總統尹錫悅就川普威脅對中國進口商品徵收高額關稅所帶來的風險發出警告，認為這可能會促使中國競爭對手降低出口價格，削弱南韓半導體業在海外的競爭力。

此法案仍需要得到主要反對黨的支持才能通過。該法案的發起人之一、議員李喆圭發布新聞稿說，在美中半導體貿易戰中，中國、日本、台灣和美國均向晶片製造商提供補貼，這項法案有助於南韓業者抵禦挑戰。

不過，現代汽車證券分析師Greg Noh表示，要獲得在野黨支持，這項法案可能還有一場苦鬥。

此法案提議，若干從事研發工作的晶片業員工可允許延長工作時間，免除勞動法中每周工時上限52小時的規定。

本月，三星電子工會反對修法，認為資方試圖將「管理失能」推卸法律規定。