我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

南韓執政黨提出特別晶片法案 因應川普政策風險

編譯劉忠勇／即時報導
三星電子和SK海力士周二股價繼續下跌，跌幅都在2.5%以上。(美聯社)
三星電子和SK海力士周二股價繼續下跌，跌幅都在2.5%以上。(美聯社)

南韓執政黨周一提出一項特別晶片法案，將為半導體製造商提供補貼，並豁免全國工時上限，因應即將上任的美國總統川普揚言祭出的種種措施所帶來的風險。

在川普可能加徵關稅並限制對中國銷售人工智慧（AI）晶片的影響，三星電子和SK海力士周二股價繼續下跌，跌幅都在2.5%以上。10月，川普還揚言取消美國聯邦政府對台積電、南韓三星和SK海力士等公司提供的晶片補貼。

上周，南韓總統尹錫悅就川普威脅對中國進口商品徵收高額關稅所帶來的風險發出警告，認為這可能會促使中國競爭對手降低出口價格，削弱南韓半導體業在海外的競爭力。

此法案仍需要得到主要反對黨的支持才能通過。該法案的發起人之一、議員李喆圭發布新聞稿說，在美中半導體貿易戰中，中國、日本、台灣和美國均向晶片製造商提供補貼，這項法案有助於南韓業者抵禦挑戰。

不過，現代汽車證券分析師Greg Noh表示，要獲得在野黨支持，這項法案可能還有一場苦鬥。

此法案提議，若干從事研發工作的晶片業員工可允許延長工作時間，免除勞動法中每周工時上限52小時的規定。

本月，三星電子工會反對修法，認為資方試圖將「管理失能」推卸法律規定。

晶片 南韓 川普

上一則

不畏川普上台 COP29同意啟動全球碳市場交易機制

下一則

黑白大廚「三重奏」秀韓國製醬文化 有望被列聯國非遺

延伸閱讀

「末日博士」羅比尼示警：債券衛士回歸 中與川普打交道更弱勢

「末日博士」羅比尼示警：債券衛士回歸 中與川普打交道更弱勢
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
傳川普選好新國安顧問 對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲

傳川普選好新國安顧問 對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲
川普行情推動美元續漲 歐元、日圓走貶

川普行情推動美元續漲 歐元、日圓走貶

熱門新聞

美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

2024-11-07 22:01
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

2024-11-08 04:28
烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。（路透）

首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

2024-11-07 04:24

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲