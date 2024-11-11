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不畏川普上台 COP29同意啟動全球碳市場交易機制

編譯劉忠勇／即時報導
COP29主席巴巴耶夫在亞塞拜然巴庫的開幕會議上表示，最終達成第6條協議是「早該完成的事」。(美聯社)
COP29主席巴巴耶夫在亞塞拜然巴庫的開幕會議上表示，最終達成第6條協議是「早該完成的事」。(美聯社)

在COP29氣候峰會周一達成了一項協議，將啟動由聯合國排放規則所管理數十億美元的全球碳排放交易市場，開會頭一天便有突破進展。儘管有川普上台的變數，各國仍表明持續對抗氣候變遷的決心。

倡議者認為，這個新市場將成為排放交易的黃金標準，釋出數十億資金用於開發中國家的減碳項目。主要來自富裕國家的買家可以透過購買碳權來實現其氣候目標。

這些規則被稱為「第6.4條」，源自2015年巴黎協定的初步提案，規定各國應如何通過聯合國運作的市場進行碳權交易。由於對於如何確保已承諾的減排是額外的且易於驗證，相關規則近年來始終談不攏。

COP29主席巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）在亞塞拜然巴庫的開幕會議上表示，最終達成第6條協議是「早該完成的事」。談判代表仍需就第6.2條的規則達成一致，此條款為雙邊交易制定架構。

巴巴耶夫說：「透過有效撮合買賣雙方，這樣的市場每年可降低實施國家自定貢獻（NDCs）的成本2500億美元。」「在每一美元都算數的世界中，這是不可少的。」

碳交易不僅能幫助開發中經濟體籌集適應氣候變遷所需的部分資金，還能協助大型污染國減排，這對COP29主辦國亞塞拜然來說是一次勝利。

碳數據服務商Veyt 分析師 Fitri Wlandri 說：「這是COP29合作和進展的難得亮點」不過，也有人認為，這麼快就達成協議繞過適當的審查。非營利組織碳市場觀察（Carbon Market Watch）的Isa Mulder 表示，峰會一開如就在「閉門交易」。

與此同時，美國的氣候特使波德斯達（John Podesta）承認，未來川普重返白宮，限制全球暖化的行動「可能會被擱置」，但他向世界保證，這只會「減緩，而非停頓」擺脫化石燃料的轉變。

氣候變遷 川普 聯合國

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