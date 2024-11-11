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評／氣候峰會 不能只是嘉年華會

特派記者陳熙文、王惠英
聯合國氣候變遷大會(COP29)11日在亞塞拜然的首都巴庫登場。(路透)
聯合國氣候變遷大會(COP29)11日在亞塞拜然的首都巴庫登場。(路透)

第29屆氣候峰會11日在亞塞拜然登場。這個位於西亞與東歐交界的國家，在上一個世紀中，長年被蘇聯統治，直到1991年蘇聯解體，亞塞拜然獨立建國。在歷史洗禮下，該國與俄國關係交好，在地理位置上，近年來也成為中國鎖定的焦點之一。

中方自2015年加大對亞塞拜然的投資力道，並在2022年俄烏戰爭全面爆發後，更加重視對南高加索的經營，希望另闢蹊徑，打開第二條通往歐洲的貿易路線。

今年7月，中國國家主席習近平與亞塞拜然總統伊利哈姆．阿利耶夫於第24屆上海合作組織成員國元首理事會中會面，強調兩國關係從雙邊合作關係升級為戰略合作夥伴，足見兩國關係之密切。

亞塞拜然今年作為COP29主辦國，其親中立場，讓台灣顯得格外尷尬，在申請簽證上也變得困難重重。不知是否帶來影響，台灣官方單位此次幾乎全數缺席今年峰會，去年COP28上熱鬧非凡的台灣跨黨派立委團，今年也不見蹤影。

峰會開幕日前夕，本報系聯合報採訪團隊抓緊腳步，前進亞塞拜然。比起往年設定崇高的減碳目標，今年峰會討論內容更為務實，更重調適，也將更仔細討論攸關資金的氣候融資。

另一方面，全球減碳的努力顯然不甚樂觀，甚至有一說，認為全球年平均氣溫即將超越攝氏1.5度，恐要突破2050淨零排放的防線。有此前提，COP29更不能只是減碳倡議者的嘉年華會。

減碳 氣候峰會 投資

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