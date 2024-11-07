普亭挺中國對台政策稱「非侵略」 控台灣企圖掀烏克蘭式危機

俄羅斯總統普亭7日除祝賀川普當選美國總統外，也重申中國是重要盟友。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 7日在黑海度假勝地索契的會議上除祝賀川普當選美國總統外，也重申中國是重要盟友，大力支持「一中」主張，還指控台灣試圖在亞洲挑起一場類似烏克蘭 的危機，以吸引外部支持。

路透報導，中國與俄羅斯尚未宣布簽約成為正式的軍事聯盟，但普亭和中國國家主席習近平於2022年簽署「無限制」的夥伴關係協議。在中俄協議簽署不到三周，普亭就出兵烏克蘭。今年5月，他們同意深化新時代「全面戰略協作夥伴關係」。

普亭在俄羅斯黑海度假勝地索契的國際研討會上說：「我們不認為中國在區域內奉行的是一種侵略政策。」並暗示台灣企圖掀起一場類似烏克蘭的危機，以吸引外界支持。

他說：「在台灣周圍發生了很多事情。大家表面上都承認，是的，台灣是中國的一部分。但實際上呢？實際上，它正朝著完全不同的方向行動，激化局勢走向升級。」

普亭說：「我們支持中國。因此，我們認為（中國）在奉行一個完全合理的政策。同時，中國也是我們的盟友。我們擁有巨大的貿易往來，在安全領域也有合作。」

普亭把俄中之間的雙邊軍事演習與美國與日本的軍事演習做比較，稱「這些演習並不是要威脅任何人，它們的目的是確保我們的安全。」