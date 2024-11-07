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暗中祝賀？傳普亭請「共同好友」恭喜川普勝選 打臉克宮冷回應

編譯盧思綸／即時報導
圖為2017年G20峰會，美國時任總統川普與俄羅斯總統普亭在德國進行場邊會晤。(美聯社)
圖為2017年G20峰會，美國時任總統川普與俄羅斯總統普亭在德國進行場邊會晤。(美聯社)

儘管俄羅斯檯面上直言無意恭賀美國總統當選人川普，但是根據一名俄羅斯議會高層，總統普亭已經透過「共同好友」向川普致賀，這項報導等於駁斥克里姆林宮的官方表態。

新聞周刊（Newsweek）引述俄國獨立媒體Verstka報導，「一名議會高階傳話人」透露，若干俄國當政與菁英人士，包含總統普亭在內，已經「透過彼此熟人」向白宮下任主人川普道賀。

傳聞其他祝賀的俄國官員包含外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、國安會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev），另外還有俄羅斯儲蓄銀行（Sberbank）總裁葛雷夫（German Gref）與俄國議會發言人馬維彥科（Valentina Matviyenko）與沃洛金（Vyacheslav Volodin）。

不過，克里姆林宮6日才表示，美俄關係正處於歷史低點，美國對俄羅斯來說仍是一個「不友好的國家」，因此，普亭不打算向川普道賀。

新聞周刊無法獨立核實報導真實性，克宮官方立場是普亭並未針對川普勝選與他有過訊息交流；俄國政府與川普團隊尚未回覆置評。

川普 俄國 普亭

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