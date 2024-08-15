怕貿易戰2.0開打 43%日企偏好賀錦麗當選、僅8%選川普

共和黨候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗選情仍難分軒輊。(美聯社)

總統選舉戰況激烈，前總統、共和黨候選人川普 與民主黨總統候選人賀錦麗 ，民調支持度持續相互咬緊，選情仍難分軒輊。根據路透14日公布一份針對日本 企業的調查顯示，43%日企認為賀錦麗更適合入主白宮，相較之下，只有8%的企業選擇川普，反映出受訪者對保護主義和政策不可預測性的擔憂。

路透報導，11月美國總統大選結果受到世界各國密切關注。日本企業將感受到新一輪美中貿易戰的影響，因為中國和美國都是日本最大的貿易夥伴。

調查結果顯示，約43%的日本企業更喜歡賀錦麗，原因是考慮到企業策略和商業計畫，而僅有8%日本企業選擇川普。此外，約46%的受訪日企表示，任何一位候選人都可以接受，其餘3%的受訪企業表示兩者都不支持。

一家陶瓷製造商的經理在調查中寫道，川普執政後有可能引發貿易戰、經濟摩擦和安全威脅，迫使他們改變經營策略。

一家化學品公司的負責人表示，若賀錦麗當選，「可以預期目前的政策總體上會維持不變，對未來也會比較好掌握。」

當被問及川普政府可能需要做出哪些改變時，34%的受訪企業表示，他們的外匯策略需要重新審視，28%的受訪企業表示，他們的供應鏈將重新調整，21%的受訪企業表示，他們將減少在中國的業務。

川普提出對美國進口商品徵收10%普遍關稅的想法，可能會擾亂國際市場，並對中國商品徵收至少50%的關稅。

這份由路透委託日經研究（Nikkei Research）的調查，在今年7月31日至8月9日期間進行，針對506間日本企業進行調查，有243間企業回覆。