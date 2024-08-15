我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人非漸進式變老 新研究揭44歲、60歲將經歷「斷崖式衰老」

賀錦麗強打數位廣告 花對手10倍的錢 川普為何落後？

怕貿易戰2.0開打 43%日企偏好賀錦麗當選、僅8%選川普

編譯徐榆涵／即時報導
共和黨候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗選情仍難分軒輊。(美聯社)
共和黨候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗選情仍難分軒輊。(美聯社)

總統選舉戰況激烈，前總統、共和黨候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗，民調支持度持續相互咬緊，選情仍難分軒輊。根據路透14日公布一份針對日本企業的調查顯示，43%日企認為賀錦麗更適合入主白宮，相較之下，只有8%的企業選擇川普，反映出受訪者對保護主義和政策不可預測性的擔憂。

路透報導，11月美國總統大選結果受到世界各國密切關注。日本企業將感受到新一輪美中貿易戰的影響，因為中國和美國都是日本最大的貿易夥伴。

調查結果顯示，約43%的日本企業更喜歡賀錦麗，原因是考慮到企業策略和商業計畫，而僅有8%日本企業選擇川普。此外，約46%的受訪日企表示，任何一位候選人都可以接受，其餘3%的受訪企業表示兩者都不支持。

一家陶瓷製造商的經理在調查中寫道，川普執政後有可能引發貿易戰、經濟摩擦和安全威脅，迫使他們改變經營策略。

一家化學品公司的負責人表示，若賀錦麗當選，「可以預期目前的政策總體上會維持不變，對未來也會比較好掌握。」

當被問及川普政府可能需要做出哪些改變時，34%的受訪企業表示，他們的外匯策略需要重新審視，28%的受訪企業表示，他們的供應鏈將重新調整，21%的受訪企業表示，他們將減少在中國的業務。

川普提出對美國進口商品徵收10%普遍關稅的想法，可能會擾亂國際市場，並對中國商品徵收至少50%的關稅。

這份由路透委託日經研究（Nikkei Research）的調查，在今年7月31日至8月9日期間進行，針對506間日本企業進行調查，有243間企業回覆。

川普 日本 賀錦麗

上一則

巴黎長榮桂冠酒店事件延燒 攻上微博熱搜

下一則

被當狗 以軍抓加薩人做「人肉盾牌」 逼進地道清陷阱、找爆裂物

延伸閱讀

川普北卡造勢 端「小費免稅」經濟牛肉 批賀錦麗放任通膨惡化

川普北卡造勢 端「小費免稅」經濟牛肉 批賀錦麗放任通膨惡化
賀錦麗拉大加州選民支持度 領先川普25個百分點

賀錦麗拉大加州選民支持度 領先川普25個百分點
領袖特質民調 賀錦麗較誠實、守紀 川普勝在經濟、移民議題

領袖特質民調 賀錦麗較誠實、守紀 川普勝在經濟、移民議題
賀錦麗2個發音特徵 透露身分

賀錦麗2個發音特徵 透露身分

熱門新聞

今年4月在印度尼西亞雅加達哈利姆站站台，乘客和一列雅萬高鐵高速動車組合影。(新華社)

中國投資興建 雅萬高鐵2024上半年致印尼虧損2.2億美元

2024-08-12 16:18
墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
兩名中國留學生的屍體在雪梨一棟公寓被發現。(擷自YouTube@7NEWS-Australia)

澳洲雪梨公寓發現男女屍體 死者均為中國留學生

2024-08-13 10:03
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X）

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

2024-08-10 04:47
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）

哈利將獲女王850萬美元遺產 傳威廉稱沒資格

2024-08-12 02:30
伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（如圖）懇求該國最高領袖哈米尼不要打色列。(美聯社)

憂招致毀滅性後果 傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

2024-08-08 21:10

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜