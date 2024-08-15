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相繼進入釣魚台領海 中警告驅離、日要求駛離領海

記者陳湘瑾／即時報導
釣魚台列嶼周邊海域近期持續出現主權爭議。（路透資料照片）
釣魚台列嶼周邊海域近期持續出現主權爭議。（路透資料照片）

釣魚台（中國稱釣魚島、日稱尖閣諸島）周邊海域主權爭議不斷。中國海警官微15日發布消息指出，日本「鶴丸」號漁船8月14日非法進入「我釣魚島領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。日方巡邏船也發出警告，要求中國海警局船隻駛離領海。

中國海警官微指出，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。中國海警艦艇將繼續依法在中國管轄海域開展海上維權執法活動，維護國家主權、安全和海洋權益。

共同社這兩天也接連發布報導，14日早晨8點10分前後，兩艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島周邊的日本領海；日本第11管區海上保安總部（那霸）則在15日表示，14日進入尖閣諸島周邊日本領海的兩艘中國海警局船隻依然在領海內。

根據共同社14日的報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，兩艘船隻均搭載了類似機關炮的裝置，跟隨日本漁船的動向航行。日方巡邏船發出警告，要求其駛離領海。領海外側的毗連區內也發現了搭載類似機關炮裝置的另外2艘船隻。

中國中國海警局新聞發言人劉德軍此前表示，7月2日至4日，日本「鶴丸」、「善幸丸2」號漁船和數艘巡視船先後非法進入「我釣魚島領海」，中國海警官方帳號在11日晚又發文稱，10日，日本「三加丸」號漁船和數艘巡視船非法進入「我釣魚島領海」。

日本 釣魚台

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