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傳川普與內唐亞胡通話 談加薩停火與人質協議

中央社華盛頓14日綜合外電報導
據消息人士指稱，川普14日與以色列總理內唐亞胡通電話，討論加薩停火和人質釋放協議。 (美聯社)
據消息人士指稱，川普14日與以色列總理內唐亞胡通電話，討論加薩停火和人質釋放協議。 (美聯社)

新聞網站Axios引述2名消息人士說法報導，共和黨總統候選人川普14日與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，討論加薩停火和人質釋放協議。

路透社報導，其中1名消息人士向Axios表示，川普通話的目的是鼓勵內唐亞胡接受上述協議，但消息人士強調他不知道這是否確實是川普告訴內唐亞胡的內容；川普競選團隊並未立即回應置評請求。

內唐亞胡上個月底訪問美國，會見了美國總統拜登、副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）以及共和黨籍前總統川普。

埃及、美國和卡達定於15日舉行新一輪的加薩停火協商。拜登在5月31日提出了3階段停火提議。此後，華府和區域調解人試圖促成加薩停火與人質交換協議，但屢次受阻。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）14日表示，他們不會參加定於15日在卡達舉行的新一輪加薩停火協商，但是1名了解談判狀況的官員表示，調解人員隨後將與哈瑪斯磋商。

以色列最重要的盟友美國表示，加薩停火將降低中東陷入大規模戰爭的風險。

最近，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）

在伊朗遭到暗殺，真主黨（Hezbollah）軍事最高階指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）在貝魯特亦遭殺害，這兩起事件讓以色列成為報復攻擊的對象，中東陷入大規模戰爭的風險也日益升高。

根據以色列統計，哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列造成了1200人死亡，他們同時劫持了約250名人質，是數十年以巴衝突中最新一起流血衝突。

加薩衛生部指出，以色列隨後對哈瑪斯控制的飛地發動襲擊，造成近4萬名巴勒斯坦人死亡，同時也導致近230萬人流離失所，陷入飢餓危機。南非在國際法院遭控實行種族滅絕，但以色列予以否認。

以色列 加薩 哈瑪斯

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