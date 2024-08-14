美疑密派代表團赴伊朗 提供暗殺哈尼雅特工名單

外傳美國秘密派遣代表團赴伊朗，向德黑蘭提供暗殺哈尼雅的以色列特工名單。圖為一名女性14日於葉門，手持哈尼雅照片抗議該領袖遇刺身亡。(路透)

《耶路撒冷郵報》報導，伊朗 最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）內部一名不願具名消息人士向科威特《新聞報》（al Jarida）透露，美國在中東國家阿曼斡旋下，秘密派遣高階安全代表團拜訪伊朗，提供參與哈尼雅之死的以色列 情報特工名單，向德黑蘭「釋出善意」，盼緩解伊朗與以色列間的緊張局勢。

巴勒斯坦武裝團體首領哈尼雅7月31日於伊朗遇刺身亡，德黑蘭宣告對行動主使祭出報復，外界普遍推斷以色列是幕後黑手。

報導稱，代表團目的是向伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）說明，拜登、賀錦麗政府對於以色列總理內唐亞胡派人暗殺哈尼雅一事「被蒙在鼓裡」。

《耶路撒冷郵報》引述《紐約時報》指出，哈尼雅被事先安裝在德黑蘭下榻處的爆炸裝置殺害，且耶路撒冷郵報已獨立核實消息。該炸彈裝置6月就被偷渡進哈尼雅的客房，且透過遠端遙控引爆。

《每日電訊報》稍早一篇報導引述兩名未具名伊朗官員稱，以色列情報機構摩薩德（Mossad）雇用伊朗安全特工在哈尼雅房間裝炸彈；該篇報導還說，負責特工目前已經離開伊朗，不過在伊朗仍保有密切消息管道。

福斯新聞（Fox News）亦報導最新發展，推測美國代表團通過土耳其 抵達伊朗，並在8日降落伊朗北部城市卡拉季（Karaj）的帕亞姆霍拉姆機場（Payam-e-Khorram Airport），與伊朗官員進行長達兩小時密談後已經返回土耳其。

據稱，美國代表團向伊朗提供10名摩薩德特工名單，美方相信這些在伊朗的特工直接或間接參與暗殺哈尼雅。