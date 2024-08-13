傅聰：以色列襲擊學校釀百死令人髮指 讓兩百萬人餓死言論駭人聽聞

中國常駐聯合國代表傅聰。 (中國常駐聯合國代表團網站)

中國常駐聯合國代表團大使傅聰當地時間13日在安理會巴以問題緊急公開會上表示，上週以色列 襲擊加薩 塔賓學校，奪走了上百名無辜平民生命，中方強烈譴責。平民及民用設施不能成為軍事行動的目標，這是國際人道法規定的紅線。有大量平民聚集的學校一而再再而三地遭到攻擊，這種行為令人髮指。

傅聰說，近日，以色列高層政治人物稱「讓200萬加薩民眾餓死是合理且合乎道德的」，這種駭人聽聞的言論完全不可接受。飢餓不能成為武器，人道問題不能政治化，平民生命不能成為談判籌碼。中國敦促以色列履行國際人道法義務，開放全部過境點，保障人道物資快速、大規模、安全准入。

他表示，在過去10個月裡，加薩百萬民眾家園被摧毀、親人離散，他們被迫從一個地方轉移到另一個地方，為的是尋找一處安寧的角落，但等待他們的還是無差別的轟炸和隨時降臨的死亡。現在的加薩已經沒有安全之地。汗尤尼斯曾被以色列宣佈為所謂「安全區」，現在那裡的民眾又面臨新的轟炸攻擊，被迫逃離。絕望的加薩民眾期待知道，戰爭的終點在哪裡？活下去的希望在哪裡？

傅聰說，立即實現持久停火，是加薩民眾的迫切期盼，也是國際社會壓倒性共識。美國在2個月前推動安理會第2735號決議時，聲稱以色列已經接受停火協議，但現實卻恰恰相反。我們沒有看到以色列致力於停火的可信跡象，反而是不斷擴大的軍事行動，不斷攀升的平民死傷。

他對美國發出呼籲說，美國作為最大的武器供應方，對以色列有足夠的影響力。我們希望美國拿出真誠、負責任的行動，推動以色列儘早停止在加薩的軍事行動，停止對平民的殺戮。

他說，世界衛生組織正在進行針對加薩兒童的小兒麻痺疫苗接種計劃，這對遏制大規模傳染病、保護兒童健康至關重要。以色列應該保護相關醫療工作者的安全和行動自由。

他並表示，我們對以色列士兵對巴勒斯坦 被扣押人員實施性虐待事件表示嚴重關切，呼籲進行調查和追責。中國敦促以色列立即停止一切定居點活動，實際遏制愈演愈烈的定居者暴力，停止侵蝕「兩國方案」基礎。我們重申，「兩國方案」是解決巴以問題的唯一可行出路。中國支持巴勒斯坦實現獨立建國，倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會。