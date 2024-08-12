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伊以大戰迫在眉睫 以軍高度戒備、布林肯將赴中東

伊以大戰迫在眉睫 以軍高度戒備、布林肯將赴中東

編譯徐榆涵／即時報導
以色列下令軍隊保持高度戒備狀態，應對伊朗可能的威脅。圖為以國總理內唐亞胡（圖左）和國防部長加蘭特（圖右）。(路透)
以色列下令軍隊保持高度戒備狀態，應對伊朗可能的威脅。圖為以國總理內唐亞胡（圖左）和國防部長加蘭特（圖右）。(路透)

正值外界愈加擔心伊朗和真主黨即將對以色列採取報復行動之際，以色列下令軍隊保持高度戒備狀態，五角大廈表示，美國正向該地區派遣一艘核動力彈道飛彈潛艦，並加快第二艘航空母艦的抵達速度。

華爾街日報報導，一名知情人士表示，在觀察到伊朗和真主黨準備發動襲擊後，以色列本月首次將其軍隊設置為高度戒備級別。儘管以色列不清楚襲擊是否真的迫在眉睫，但正在謹慎行事。

據以色列軍方稱，以色列軍方總參謀長哈勒維（Herzi Halevi）12日批准相關計畫，並稱正在開展進攻和防禦準備工作。

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）表示，「我們正處於警惕和準備階段，來自德黑蘭和貝魯特的威脅可能會成為現實，向所有人解釋清楚這一點很重要，即準備、準備行動和警惕並非等同於恐懼和恐慌。」

一名美國官員稱，美國已經分享其蒐集到的有關伊朗軍隊態勢轉變的情報，但他強調，確認軍備部署動態的情報並不足以判定潛在襲擊的時間。

美國國家安全委員會發言人柯比12日表示，「就以色列人可能預期發生的事情而言，我們的評估與他們周末發布的評估一致。」他指的是「伊朗及其代理人可能在本周採取行動」。

美國國防部長奧斯汀11日在電話中向加蘭特說，鑑於最近的緊張局勢，美國的部署加強了美軍在中東的軍事態勢，並體現美國「將採取一切可能措施保衛以色列的承諾」。

此外，Axios記者拉維德（Barak Ravid）12日在社群媒體上援引消息人士指出，美國國務卿布林肯計畫13日前往中東，因應該地地區高度緊張局勢。

根據拉維德消息，布林肯計畫在卡達、埃及、以色列甚至伊朗停留。他表示，「（伊朗）之行還沒有確定，因為布林肯和其他人一樣，正在等伊朗是否發動襲擊。」 

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