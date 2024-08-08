為提振戰略性製造業 印度8月起加快中國公民簽證審批

來印執行「生產關聯激勵計畫」（PLI）名下計畫的中國公民簽證申請，印度將予以快速審批。（路透）

《印度 時報》7日報導稱，中國公民可以透過印度線上簽證 申請系統申請印度的電子商務簽，對於來印執行「生產關聯激勵計畫」（PLI）名下計畫的中國公民簽證申請，印度將予以快速審批。報導引述一名印度政府官員的話稱，印度現已將中國添加進印度當前電子商務簽申請頁面中的「國別」下拉菜單裡，這樣中國公民就可以像其他國家公民一樣申請與PLI項目相關的電子商務簽。

不過，《環球時報》報導，一位在印商界人士週四透露，印方相關人士表示不久將開放中國公民申請電子商務簽證。但他同時認為，在印方針對中資企業營商環境沒有明顯改善之前，在印投資 和經營風險仍較高，企業仍需謹慎並做好風控。

《印度時報》8日在另一篇報導中稱，中國技術人員對於設備安裝、維修和培訓工人往往是必不可少的，印度業界一直對於他們來印簽證申請遇到的拖延感到擔憂，印度政府此舉就是對此一擔憂的回應，旨在加速PLI名下電信、醫藥、紡織等行業中國技術人員的簽證申請。一名印度官員對印媒透露，這一端口上週才開始投入使用。印度內政部據稱已與不同部門溝通，並就如何使用新連接埠進行了培訓。

根據印度《商業標準報》7日報導，這套簡化發給中國技術人員商務簽證的流程於8月1日生效。根據新規，一旦收到了相關電子簽證申請，該申請將轉給包括印度外交部和安全機構在內的相關部門審核。一名熟悉情況的印度官員透露，不論審核是否通過，都必須在28天內回覆。 「根據新規定，整個流程將持續1個月左右，或不超過45天。」

該官員補充說，給予中國技術人員的簽證有效期將為6個月。報導提到，到目前為止，簽證簽發都是走人工流程且十分耗時，審核通常需要數月時間。引入自動系統後將更輕鬆地追蹤申請流程，確保及時批准。

「開放簽證是重要且先決一步。」一位不願透露姓名的在印商界人士8日對《環球時報》記者表示，印度大選結果低於預期，莫迪第三任期為推動經濟發展並提高就業率，將有選擇地允許與中國合作。

《商業標準報》也提到，印度政府此舉是為了化解PLI名下策略性產業所面臨的挑戰。根據隸屬於印度政府的“投資印度”官網介紹，印度政府於2020年首次宣布「生產關聯激勵計劃」，目前已覆蓋紡織、電信、醫藥、醫療設備、無人機、汽車、白色家電、光伏組件、特種鋼等14個產業，旨在透過政府補貼的方式扶植相關產業的發展，提高印度製造業的全球競爭力，使印度成為全球製造業的領導者。而先前簽證發放的拖延已經嚴重影響了該計畫名下的多個產業。

環時報導稱，近年來，印度社會一再呼籲印度政府放鬆對於中國技術人員赴印的限制。 6月，印度《經濟時報》曾特別就此刊發評論，呼籲印度政府看在「自力更生的印度」倡議的份上，讓中國人過來。評論提到，印度政府簡化中國專業人員簽證申請流程對於實現「自力更生的印度」的目標至關重要，確保有充足的專業人才能幫助印度國內製造企業提高生產能力，減少對於進口的依賴，確保印度在全球市場上的競爭力。