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戴兵：巴勒斯坦超一萬名婦女被殺害 推動加薩立即實現停火

記者黃國樑／即時報導
中國常駐聯合國副代表戴兵。（新華社）
中國常駐聯合國副代表戴兵。（新華社）

中國常駐聯合代表團副代表戴兵在聯合國安理會「和平行動加速撤出背景下推進婦女、和平與安全」 公開會上的發言表示，加薩衝突已持續逾300 天，超過一萬名婦女被殺害，超百萬巴勒斯坦婦女和女孩面臨飢荒。我們再次呼籲所有各方順應國際社會壓倒性共識，共同推動全面有效落實安理會相關決議，立即實現停火，終止人道災難，遏制衝突外溢。

戴兵指出，婦女是和平行動重要的利益當事人。安理會第1325 號決議明確支持婦女平等、充分參與和平進程，呼籲加強對衝突地區婦女和女孩的保護。這也是不少特派團的職責之一。我們支持安理會結合和平行動轉型過渡情勢、需求和挑戰，就如何更好地推進婦女、和平與安全議程交流有益做法，總結經驗教訓。

他表示，中國支持聯合國婦女署、開發計畫署等機構繼續發揮作用，幫助當事人有效應對婦女面對的貧困、歧視、數位落差等挑戰。已開發國家要實際兌現官方援助承諾，向開發中國家特別是非洲國家提供資金、技術和能力建設支持。我們強烈呼籲加速推動國際金融架構改革，增強發展中國家在全球經濟治理的決策權，為衝突後國家實現發展繁榮營造有利條件。

他說，必須指出，全力預防和化解衝突，為包括婦女在內的平民營造和平的環境，是推動婦女、和平與安全議程的關鍵前提。和平行動無論如何轉型調整，推動熱門議題政治解決都應是最根本的授權。聯合國特派團要加強斡旋調解，與區域組織形成合力，支持當事人推動解武復原，促進社會包容和解。要為當事國執法部門提供能力建構支持，提升其保護平民安全、維持社會秩序的能力。

聯合國 加薩 巴勒斯坦

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