我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑪麗皇后號前華人老闆涉欺詐 金額超過7000萬

丕優：僅41%華裔對中國抱正面看法、16%想移居中國

真主黨媒體預告攻擊目標 以色列官員：傷及平民將十倍奉還

編譯盧思綸／即時報導
真主黨報復行動可能瞄準以色列特拉維夫，以色列官員表示，一旦傷及平民將以超過比例原則的攻擊回敬。圖為真主黨4日射火箭襲擊以色列北部上加利利，遭鐵穹防空系統攔截。(歐新社)
真主黨報復行動可能瞄準以色列特拉維夫，以色列官員表示，一旦傷及平民將以超過比例原則的攻擊回敬。圖為真主黨4日射火箭襲擊以色列北部上加利利，遭鐵穹防空系統攔截。(歐新社)

Axios報導，黎巴嫩民兵組織真主黨旗下《消息報》（Al-Akhbar）以頭版預告，報復目標可能是以色列首都特拉維夫的軍情總部，以色列官員表示，行動一旦傷及公民，將以超過比例原則的行動回敬。

伊朗扶植的真主黨內最資深指揮官蘇克爾（Fuad Shukr）7月30日遭以色列空襲身亡，真主黨宣告對以色列祭出報復行動，其首領納斯拉勒（Hassan Nasrallah）6日重申將「不計後果反擊」以色列。

而幾個小時前，《消息報》總編阿敏（Ibrahim al-Amin）在頭版文章表示，真主黨有很大的操作空間，因為蘇克爾遇襲事件中有平民受波及罹難，「如果真主黨要選擇目標，可能會是特拉維夫，且可能殃及平民」。

他還說，有效率的行動會是攻擊策畫擊殺蘇克爾的軍情單位。《消息報》隸屬於真主黨，且阿敏與納斯拉勒關係密切。

對此以色列官員解讀文章表示，阿敏指的可能是國防軍在特拉維夫中部的總部，或情報機構摩薩德（Mossad）總部和其他在特拉維夫北部的重要情報單位。這些地點全部鄰近平民區域，一旦火箭彈發射失誤，很可能危及平民。

國防軍與以色列國防部官員告訴五角大廈和美軍中央司令部，真主黨發射火箭一直不準確，他們試圖襲擊以色列軍事基地很可能造成嚴重附帶損害。

以色列 伊朗 五角大廈

上一則

伊朗攻以在即？埃及指示航空公司避開飛越領空3小時

延伸閱讀

長崎原爆紀念儀式風波延燒 6國大使與以色列同進退

長崎原爆紀念儀式風波延燒 6國大使與以色列同進退
中東逼近全面開戰…美外交斡旋結合軍事嚇阻 伊朗可能重考慮報復計畫

中東逼近全面開戰…美外交斡旋結合軍事嚇阻 伊朗可能重考慮報復計畫
華郵：以色列暗殺哈尼雅後馬上知會白宮 拜登政府氣炸了

華郵：以色列暗殺哈尼雅後馬上知會白宮 拜登政府氣炸了
伊朗不希望局勢升溫 但須懲罰以色列 這些國家發旅警

伊朗不希望局勢升溫 但須懲罰以色列 這些國家發旅警

熱門新聞

義大利選手卡里妮(前)1日主動棄權奧運比賽。(歐新社)

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

2024-08-04 03:40
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
大韓航空的泡麵，月中後將以其他點心取代。（路透）

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

2024-08-01 08:20
伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

2024-08-01 10:57
英國女王伊莉莎白二世與丈夫菲利普親王結縭74年，堪稱20世紀的不朽童話。（海鵬提供）

「007」原型人物竟是皇室的他 被伊莉莎白二世苦追8年

2024-08-04 08:21

超人氣

更多 >
巴奧花泳／法國隊戴「人臉泳帽」優美舞蹈瞬間變驚悚

巴奧花泳／法國隊戴「人臉泳帽」優美舞蹈瞬間變驚悚
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
帶女兒赴加拿大讀書 王仁甫被認成「季芹的爸爸」超介意

帶女兒赴加拿大讀書 王仁甫被認成「季芹的爸爸」超介意