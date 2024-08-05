美日聯合軍演 強化抗中意識

讀賣新聞4日刊登負責日本 九州和沖繩防區的陸上自衛隊西部方面總監、陸將（相當於中將）荒井正芳專訪。他說，藉由日美合作與強化部隊戰力防禦日本西南地區，自衛隊的角色是不讓對手有機可乘，達到不戰而屈人之兵的嚇阻力。

在俄羅斯前年入侵烏克蘭後，和中國及北韓 聯手的俄國成為日本不能忽略的變數，必須防範這三國以武力改變現狀。自7月28日至8月7日實施的年度日美聯演「堅定之龍」已邁入第四年，日美（兩軍）合作這樣的意識，正從指揮官向下滲透到基層士兵的層級。

荒井甫於3月接任此一新職，這次是他相隔八年調任九州，他當時明言九州及沖繩是日本防衛的最前線。

荒井認為，這八年來九州周邊的安保環境已有所變化，尤其應提防中俄聯手。他指出，中國海警船一年到頭在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台 列嶼）周邊航行，還有愈來愈多共軍軍艦穿越沖繩本島與宮古島間的海域，中方的相關舉動毫無顧忌，不論在質量或數量上。

荒井並舉美軍在靠近台灣的沖繩與那國島設置防空雷達為例，這在維護東亞的安保環境上，是美軍將日本南西諸島（琉球群島）視為重要地區的象徵動作，希望藉此對外傳達美日同盟的嚇阻能力。