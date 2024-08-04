菲律賓稱已完成坐灘軍艦加固 中菲對峙將加劇？

彭博引述消息人士指出，菲律賓近日已經完成坐灘軍艦加固任務。（路透）

中國與菲律賓在南海問題不斷對峙，彭博引述四名知情人士指，菲律賓軍方近期已完成坐灘南中國海爭議海域第二托馬斯淺灘（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁）一艘老舊軍艦的加固作業，使其能夠繼續存在大約10年。美國之音指出，儘管目前南海局勢大體平靜，但中國與菲律賓「在南海爭議海域的對峙和衝突有愈演愈烈之勢」。

據彭博報導，菲律賓1999年將一艘老舊的二戰時期「馬德雷山號」坦克登陸艦坐灘在第二托馬斯淺灘，並且派兵常年在軍艦上駐守，以彰顯菲律賓擁有這一淺灘及其附近海域的主權。

而同樣聲稱擁有此區域主權的中國一再要求菲律賓將軍艦拖走，並在遭到拒絕後，派出海警船和民兵船竭力阻撓菲律賓公務船向坐灘軍艦上的官兵提供補給，以迫使駐守這艘軍艦上的菲律賓士兵撤離。雙方為此頻繁發生對峙和衝突。

報導引述一名消息人士表示，在2021年時，這艘坐灘軍艦早已鏽跡斑斑，並被認為只剩下3至5年的壽命。另兩名消息人士則說，雖然菲律賓政府之前已採取一些措施來加固這艘軍艦，但直至菲律賓總統馬可仕在2022年上台後，馬尼拉對加固軍艦的任務才明顯加快，加大努力維持這個軍事前哨的存在。

其中三名消息人士稱，菲律賓對坐灘軍艦的加固和改進，足以讓其未來多年繼續成為菲律賓駐守這一淺灘以及這一爭議海域的堅固哨所，讓它再屹立不倒多年。

報導提到，菲律賓運送補給給坐灘軍艦一直是菲律賓和中國關係緊張的根源之一。中國海警船在海上民兵船的協助下，屢屢對菲律賓的補給船進行攔阻和騷擾。而馬可仕上台後放棄了前任杜特蒂的親中路線，在維護菲律賓對近海海域主權問題上行動更為堅定，這也加劇菲律賓與中國在南中國海的對峙和對抗的升級。

新加坡 聯合早報指出，雙方最近一次衝突發生在6月17日，菲方指責中方在衝突中導致八名菲軍人受傷，其中一名軍人還失去一根手指。中方則指責菲方運補船非法闖入和危險靠近中方船隻，將衝突歸咎於馬尼拉。中方多次表明，會堅決攔阻菲方運送大量建材上艦的補給行動，並堅稱其海警行動「合理合法」。

菲律賓軍方發言人帕迪拉說，軍方「致力於確保駐紮在馬德雷山號上的海軍陸戰隊員和水兵的生活條件保持良好」。菲方這些努力包括「維持我們在擁有主權、主權權利和管轄權的西菲律賓海的存在，以便讓菲律賓行使主權、主權權利和管轄權」。菲律賓把南中國海的200海里專屬經濟區命名為西菲律賓海。

事實上，南中國海是十分關鍵的國際水道。每年透過南中國海運輸的全球貨物價值3兆美元。中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，其他聲明擁有領土主權的國家則是菲律賓、越南 、印尼 、馬來西亞、汶萊和台灣。

而海牙國際仲裁法院2016年應菲律賓的請求，曾經對南中國海主權爭議做出過判決，裁定中國基於歷史權利的南中國海九段線主張缺乏法理基礎，但是北京既拒絕參與仲裁，又拒不承認仲裁結果。

美國之音分析，儘管目前南海局勢大體平靜，但中國與菲律賓「在南海爭議海域的對峙和衝突有愈演愈烈之勢」。為防止局勢失控，中菲雙方經過多輪談判，於7月21日就菲律賓對坐灘軍艦補給達成「臨時性安排」協議。協議簽訂後，菲國表示首次對坐灘軍艦的補給沒有受到中方海警船的任何騷擾或攔阻。