俄羅斯換囚協議美國讚揚 德國內卻掀爭議

德國總理蕭茲(圖)坦承釋放俄羅斯囚犯柯拉希可夫的決定，「相當艱難」。(歐新社)

德國 釋放一名定罪殺人犯，以換取促成冷戰以來最大規模的東西方換囚行動，雖然獲得華府讚譽，卻在國內引發爭議。

法新社報導，換囚協議中獲釋的人包括美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich）、幾位高知名度的俄羅斯反對派人士以及被關押在俄羅斯和白俄羅斯 的5名德國公民。

但在釋放俄羅斯囚犯作為回報的國家中，德國付出的代價特別高，必須釋放一名在光天化日之下於首都柏林市中心犯下殺人罪的男子。

這名男子是俄羅斯公民柯拉希可夫（Vadim Krasikov），他因2019年在柏林暗殺流亡海外的喬治亞籍前車臣叛軍指揮官甘戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili）而被判無期徒刑，這起案件震驚德國。

美國總統拜登在表彰這起換囚行動的記者會上承認，他「特別深深感激」德國總理蕭茲 （Olaf Scholz）。

拜登說，這項協議「要求我從德國那邊取得一些重大讓步，然而鑒於此事所涉及的人物，他們起初認為無法做到」。

蕭茲稍後坦承釋放柯拉希可夫的決定相當「艱難」。柯拉希可夫2021年12月遭定罪。

然而，在抵達科隆（Cologne）機場時與部分囚犯進行了一次「感人」的會面後，蕭茲堅稱換囚是「正確的決定，如果你有任何質疑，在與現在已獲釋的這些人交談後，你就會不再懷疑」。

德國方面接收12名獲釋囚犯，包括俄羅斯異議人士和一些德國國民。

德國電視頻道NTV報導，蕭茲的辦公室和司法部之間曾為了柯拉希可夫一案起爭執。根據其他報導內容，司法部最後下令檢察官讓柯拉希可夫暫停服刑，以便將他驅逐出境。據傳，司法界部分人士認為這是政治不當干預司法程序。

這也引發人們擔憂這種換囚行動會「助長有罪不罰」的現象，並讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）更加膽大妄為。普亭先前曾表示，柯拉希可夫是出於「愛國情操」而「消滅了一名匪徒」。