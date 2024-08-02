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美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

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俄羅斯換囚協議美國讚揚 德國內卻掀爭議

中央社柏林1日綜合外電報導
德國總理蕭茲(圖)坦承釋放俄羅斯囚犯柯拉希可夫的決定，「相當艱難」。(歐新社)
德國總理蕭茲(圖)坦承釋放俄羅斯囚犯柯拉希可夫的決定，「相當艱難」。(歐新社)

德國釋放一名定罪殺人犯，以換取促成冷戰以來最大規模的東西方換囚行動，雖然獲得華府讚譽，卻在國內引發爭議。

法新社報導，換囚協議中獲釋的人包括美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich）、幾位高知名度的俄羅斯反對派人士以及被關押在俄羅斯和白俄羅斯的5名德國公民。

但在釋放俄羅斯囚犯作為回報的國家中，德國付出的代價特別高，必須釋放一名在光天化日之下於首都柏林市中心犯下殺人罪的男子。

這名男子是俄羅斯公民柯拉希可夫（Vadim Krasikov），他因2019年在柏林暗殺流亡海外的喬治亞籍前車臣叛軍指揮官甘戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili）而被判無期徒刑，這起案件震驚德國。

美國總統拜登在表彰這起換囚行動的記者會上承認，他「特別深深感激」德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。

拜登說，這項協議「要求我從德國那邊取得一些重大讓步，然而鑒於此事所涉及的人物，他們起初認為無法做到」。

蕭茲稍後坦承釋放柯拉希可夫的決定相當「艱難」。柯拉希可夫2021年12月遭定罪。

然而，在抵達科隆（Cologne）機場時與部分囚犯進行了一次「感人」的會面後，蕭茲堅稱換囚是「正確的決定，如果你有任何質疑，在與現在已獲釋的這些人交談後，你就會不再懷疑」。

德國方面接收12名獲釋囚犯，包括俄羅斯異議人士和一些德國國民。

德國電視頻道NTV報導，蕭茲的辦公室和司法部之間曾為了柯拉希可夫一案起爭執。根據其他報導內容，司法部最後下令檢察官讓柯拉希可夫暫停服刑，以便將他驅逐出境。據傳，司法界部分人士認為這是政治不當干預司法程序。

這也引發人們擔憂這種換囚行動會「助長有罪不罰」的現象，並讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）更加膽大妄為。普亭先前曾表示，柯拉希可夫是出於「愛國情操」而「消滅了一名匪徒」。

德國小報「畫報」（Bild）一篇評論文章指出，雖然在俄羅斯的人權運動人士和德國公民被釋放值得歡迎，但此事「對俄國人民傳達的錯誤訊息是，普亭因拯救殺人犯而成為英雄」。

俄羅斯總統普亭親自迎接俄羅斯囚犯返國。(歐新社)
俄羅斯總統普亭親自迎接俄羅斯囚犯返國。(歐新社)

德國 白俄羅斯 蕭茲

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