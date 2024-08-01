我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普重回賓州造勢 點名這位圖表女子「救了我一命」

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

選在伊朗刺殺哈尼雅原因曝光 時機點也有特別意義

編譯盧思綸／即時報導
哈瑪斯領袖哈尼雅7月30日出席伊朗新總統就職典禮（如圖），7月31日凌晨於德黑蘭住處遇刺身亡。(美聯社)
哈瑪斯領袖哈尼雅7月30日出席伊朗新總統就職典禮（如圖），7月31日凌晨於德黑蘭住處遇刺身亡。(美聯社)

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗遇刺身亡，外媒分析指出，幕後主使刻意選在德黑蘭，時間點又是新總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）宣誓就職不久後，除了意在羞辱伊朗當局，同時釋出已經滲透國家安全機構的訊息，並且讓德黑蘭陷入進退兩難的反擊盤算。

歷年伊朗新總統上任，多半有數個月時間適應政局，包括掌握核武升級、敵國衝突與西方制裁等日趨升溫的外交態勢，可惜伊朗新總統只有區區10小時。裴澤斯基安30日在德黑蘭宣誓就職，10個小時後，哈尼雅在31日凌晨2時當地住處遇刺死亡。

對此，哈瑪斯31日聲明指控以色列是幕後主使，以色列則拒絕肯認或否認指控。倘若刺殺主謀是以色列，那麼選擇行動的時空背景具備什麼意義？

紐約時報指出，一名資深美國官員31日分析，以色列大可以選在中東地區任何地方暗殺哈尼雅，偏偏挑了伊朗德黑蘭，還是80多國政要均出席的總統就職典禮後，期間首都維安應該滴水不漏，戒備森嚴，這說明暗殺者在擊殺哈瑪斯領袖的主要目的外，更是要讓伊朗難看，同時警告新領導人其國家安全體制已經被深入滲透，以色列要襲擊伊朗易如反掌。

裴澤斯基安競選團隊的主要領袖畢曼內什（Ali Akbar Behmanesh）事後在訪問中表示，「這起攻擊大大打臉伊朗在中東地區的地位。羞辱了我們的國家，危害到整體國家安全體制，顯示我們的情報出現嚴重漏洞。」

此外，耶路撒冷郵報更直言「在卡達擊殺哈尼雅固然理想，但是選德黑蘭更好」，其援引消息人士指出，選在德黑蘭是要讓伊朗陷入是否回擊的兩難，讓國際關注伊朗是否反擊、如何反擊以及強度是否導致中東局勢升溫。

對此紐時簡略列出不同的報復會有相應的後果，如果預設以色列作案。

如果伊朗直接射飛彈攻擊，像是4月繼45年來首度直接行動的話，雙方交火很容易升級。

如果交給代理人動手，比如讓黎巴嫩民兵組織真主黨加大對以色列北部的施襲力道，或者由葉門叛軍青年運動擴大在紅海行動，衝突很可能蔓延到黎巴嫩，或者造成美國海軍必須出手的局面。

所有可能選項中，最具風險的不外乎伊朗決定在核武發展上邁出最後一步。

伊朗這幾十年來一直在生產核燃料，近年濃縮燃料程度接近核彈水準。儘管美國情報評估指出伊朗始終沒有製造出真正的核武器，但是伊朗領導人近幾個月已經公開表示重新考慮該決定。

伊朗 以色列 哈瑪斯

上一則

聯合國：以色列水刑、放狗惡待加薩囚 恐構成酷刑

下一則

BBC前主播私藏「兒童不雅照」認3項罪 面臨最高10年徒刑

延伸閱讀

誰暗殺哈瑪斯首腦？內唐亞胡不願鬆口 誓言「繼續戰鬥」

誰暗殺哈瑪斯首腦？內唐亞胡不願鬆口 誓言「繼續戰鬥」
報復哈瑪斯首腦遇刺 傳伊朗最高領袖下令直接襲擊以色列

報復哈瑪斯首腦遇刺 傳伊朗最高領袖下令直接襲擊以色列
伊朗放話「懲罰」以色列 油價聞聲高漲

伊朗放話「懲罰」以色列 油價聞聲高漲
一洲焦點／以色列幹掉2哈瑪斯領導、川普苦思對付賀錦麗

一洲焦點／以色列幹掉2哈瑪斯領導、川普苦思對付賀錦麗

熱門新聞

南韓父母愈來愈喜歡買精品給小孩，許多青少年穿著昂貴的Moncler外套。圖為韓星黃旼炫為Moncler拍攝廣告。(摘自youtube)

跟流行太重要 昂貴Moncler外套在南韓快變成學校制服

2024-07-25 02:20
加拿大24歲女子凡妮莎在育空地區慢跑時被熊攻擊，熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片扎傷熊嘴她才得以倖存。圖為凡妮莎回到案發地點並拿著類似款的髮夾受訪。(翻攝APTN News新聞畫面)

女子在育空慢跑遭熊攻擊 身上小配件救了她一命

2024-07-25 20:20
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26
巴黎27日發生大停電。圖為巴黎鐵塔。（美聯社）

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

2024-07-27 21:30
伊朗最高領袖哈米尼辦公室提供的照片顯示，哈米尼（右）30日會見巴勒斯坦哈瑪斯領導人、政治局主席哈尼雅（左）。路透

哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺 伊朗最高領袖稱要為他報仇

2024-07-31 08:43
哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺身亡，耶路撒冷阿克薩清真寺大院牆面掛上巨大畫像橫幅，上面畫著哈尼雅肖像和圓頂清真寺。(美聯社)

報復哈瑪斯首腦遇刺 傳伊朗最高領袖下令直接襲擊以色列

2024-07-31 19:55

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金